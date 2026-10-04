De Ciro a Elmano, quantas vezes a eleição no Ceará terminou no 1º turno?

Desde 1990, três eleições para o Governo do Ceará foram decididas no primeiro turno: Ciro Gomes venceu em 1990, Camilo Santana garantiu a reeleição em 2018 e Elmano de Freitas foi eleito em 2022. Em 2026, Ciro e Elmano voltam a disputar o Palácio da Abolição em uma eleição marcada pelo equilíbrio entre os dois candidatos nas pesquisas citadas na matéria. O cientista político André César avalia que uma definição no primeiro turno é possível, mas ressalta a dificuldade de um candidato alcançar a maioria necessária dos votos válidos.

De Fortaleza, Ceará — Três eleições para o Governo do Ceará foram decididas ainda no primeiro turno desde a década de 1990, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Dois dos vencedores dessas disputas, Ciro Gomes (PSDB), eleito em 1990, e Elmano de Freitas (PT), em 2022, voltam agora a se enfrentar pelo Palácio da Abolição.

A terceira ocorrência foi em 2018, quando Camilo Santana (PT) conquistou a reeleição sem necessidade de uma nova votação. O histórico volta ao centro do debate eleitoral em 2026, enquanto Ciro tenta retornar ao cargo de governador depois de décadas, enquanto Elmano busca a reeleição.

A possibilidade de a eleição terminar novamente na primeira votação ganhou espaço diante de uma disputa concentrada nos dois candidatos. Ainda assim, o cientista político André César, sócio da Hold Assessoria Legislativa, pondera que alcançar uma vitória no primeiro turno costuma ser uma tarefa difícil.

"Você ganhar em primeiro turno é muito difícil, é muito difícil, seja no plano federal, seja nos grandes estados, inclusive o Ceará", afirma.

Para André César, a disputa de 2026 reúne características particulares porque coloca frente a frente um ex-governador com longa trajetória na política cearense e o atual ocupante do cargo. Ao analisar o cenário, ele destaca a presença de Ciro como um dos elementos que diferenciam a eleição atual.

"Agora, nós temos uma novidade, uma novidade que não é tão novidade, mas é um elemento muito interessante, que é a presença do Ciro, (...) como um candidato fortíssimo, e vem com o apoio do Tasso Jereissati, nós sabemos. Então, isso é um elemento importante", avalia.

O apoio de Tasso a Ciro também aparece publicamente na campanha, e o ex-senador participou da articulação para o retorno de Ciro ao PSDB, defendeu sua candidatura ao governo do estado e, na reta final, fez uma doação de R$ 1 milhão à campanha tucana.

Já Elmano recebe apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do ex-ministro Camilo Santana (PT) e do senador Cid Gomes (PSB), senador irmão de Ciro. Ambos participaram de atos e da articulação política em torno da candidatura à reeleição.

Lula esteve ao lado do governador desde o lançamento oficial da campanha e voltou ao Ceará na reta final para participar de agenda eleitoral em Fortaleza, no último dia 29. O governador também conta com o suporte de lideranças como Luizianne (Rede) e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

A força de uma grande base de prefeitos no interior do Ceará também tem sido explorada pela campanha governista como instrumento de mobilização e capilaridade, com os dirigentes municipais participando de atos e aparecendo em conteúdos direcionados aos respectivos municípios.

Ciro Gomes venceu a eleição de 1990 no primeiro turno

O primeiro caso entre os dados históricos repassados pelo TRE-CE ocorreu em 1990 e teve justamente Ciro Gomes como vencedor. Candidato pelo PSDB, ele recebeu 1.279.492 votos, correspondentes a 44,18%.

Paulo de Tarso Lustosa da Costa, pelo PP, ficou na segunda colocação, com 871.047 votos e 30,08%. Neste cenário, o tucano foi um dos governadores mais novos a assumir o cargo, com apenas 33 anos na época.

Elmano venceu eleição de 2022 no primeiro turno

Já a ocorrência mais recente de uma definição no primeiro turno foi na eleição de Elmano, em 2022. Segundo os dados repassados pelo TRE-CE, o petista recebeu 2.808.300 votos, correspondentes a 54,02%, e garantiu a eleição sem necessidade de uma nova votação.

Capitão Wagner, então candidato pelo União Brasil, ficou na segunda colocação com 1.649.213 votos, equivalentes a 31,72%. A diferença entre os dois ultrapassou 1,1 milhão de votos.

Para o cientista político, concorrer contra um ocupante do cargo acrescenta um componente importante à eleição, ao mesmo tempo em que a força política acumulada por Ciro torna o cenário particular.

Camilo Santana teve vitória ampla em 2018

Camilo Santana também conseguiu encerrar uma eleição estadual no primeiro turno. Em 2018, quando disputava a reeleição pelo PT, Camilo recebeu 3.457.556 votos, chegando a 79,96%, de acordo com o TRE-CE. O segundo colocado, General Theophilo, então candidato pelo PSDB, obteve 448.438 votos e alcançou 11,30%.

Entre os três casos apresentados pelo TRE-CE, a eleição de 2018 foi aquela em que o candidato vencedor alcançou o maior percentual. A ampla diferença permitiu que Camilo garantisse o segundo mandato sem uma nova votação.

Primeiro turno volta ao debate nas eleições de 2026 no Ceará

O Ceará já teve disputas encerradas dessa maneira em períodos e circunstâncias diferentes, mas o pleito atual reúne uma particularidade inédita dentro desse recorte. Ciro e Elmano, que já venceram eleições para governador no primeiro turno, agora estão frente a frente.

Tanto a campanha e os aliados de Elmano quanto a campanha e os aliados de Ciro veem a possibilidade de o pleito se resolver no primeiro turno neste ano, mas André César ressalta que alcançar a maioria necessária dos votos válidos continua sendo uma barreira importante em uma eleição tão acirrada.

O levantamento AtlasIntel, divulgado no dia 30 de setembro, mostrou Elmano com 49% e Ciro com 47,6% das intenções de voto no primeiro turno, situação de empate técnico. Algo também visto no Datafolha, do dia 25, no qual Ciro detinha 44% das intenções de voto e Elmano, 43%.