Pesquisas para presidente hoje: veja os levantamentos que serão divulgados neste sábado

RESUMO ＋ Uma série de pesquisas de intenção de voto para presidente está prevista para ser divulgada neste sábado, 3, véspera do primeiro turno das eleições 2026. Entre os institutos com levantamentos registrados estão PoderData, Palver, MDA, AtlasIntel, Futura/Apex, Gerp, Datafolha e Quaest. Os estudos mostrarão o cenário da disputa entre Lula, Flávio Bolsonaro e os demais candidatos no último dia antes da votação.

Eleitores terão uma nova rodada de pesquisas para presidente neste sábado, 3 de outubro, véspera do primeiro turno das eleições 2026.

PoderData, Palver, MDA, AtlasIntel, Futura/Apex, Gerp, Datafolha e Quaest têm levantamentos nacionais registrados para divulgação neste sábado.

As pesquisas serão publicadas ao longo do dia e vão atualizar o cenário da disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Flávio Bolsonaro (PL) e os demais candidatos à Presidência antes da abertura das urnas, no domingo, 4.

Os levantamentos também permitirão acompanhar a evolução da diferença entre Lula e Flávio nas pesquisas de cada instituto. A comparação, porém, deve ser feita entre rodadas do mesmo instituto e com cenários equivalentes, já que os estudos adotam metodologias e amostras diferentes.

Os primeiros levantamentos têm divulgação prevista já pela manhã, enquanto Datafolha e Quaest devem publicar seus números no início da noite.

Quais pesquisas para presidente serão divulgadas neste sábado?

O PoderData tem pesquisa registrada sob o número BR-03519/2026, com entrevistas realizadas entre 30 de setembro e 2 de outubro. A divulgação está prevista a partir das 7h30.

Na rodada anterior, divulgada em 24 de setembro, Lula tinha 43% das intenções de voto, ante 42% de Flávio Bolsonaro. Ciro Gomes aparecia com 6%, Renan Santos com 3%, Ronaldo Caiado com 2% e Romeu Zema com 1%. Em um cenário de segundo turno, Flávio tinha 46% e Lula, 45%.

Às 8h, está prevista a divulgação do levantamento da Palver, registrado sob o número BR-00198/2026. O campo foi realizado entre 30 de setembro e 3 de outubro.

Na pesquisa anterior do instituto, Lula e Flávio apareciam com 43% cada no primeiro turno. Renan Santos tinha 8%, Ciro Gomes, 2%, e Caiado e Zema registravam 1% cada. No segundo turno, Flávio tinha 48%, ante 45% de Lula.

O levantamento da MDA, registrado sob o número BR-04756/2026, tem divulgação prevista a partir das 10h. As entrevistas foram realizadas entre 29 de setembro e 2 de outubro.

Na rodada anterior, de 15 de setembro, Lula aparecia com 40,6% e Flávio Bolsonaro, com 30,4%. Ciro Gomes tinha 6%, Caiado, 3%, e Renan Santos, 2,7%. Em um eventual segundo turno, Lula marcava 47,3% e Flávio, 40%.

A AtlasIntel deve divulgar seu levantamento a partir das 14h. A pesquisa está registrada sob o número BR-00999/2026 e ouviu eleitores entre 27 de setembro e 2 de outubro.

Na pesquisa anterior, Lula tinha 45,3% das intenções de voto e Flávio, 42,2%. Renan Santos aparecia com 5,2%, Ciro Gomes com 2%, Caiado com 1,8% e Zema com 0,9%. No segundo turno, Flávio registrava 47,7% e Lula, 47,6%.

A pesquisa Futura/Apex, registrada sob o número BR-02431/2026, tem divulgação prevista a partir das 16h. O levantamento foi realizado entre 29 de setembro e 3 de outubro.

Na rodada anterior, Flávio Bolsonaro tinha 40,4% e Lula, 38,4%, no cenário de primeiro turno. Em uma disputa direta entre os dois, Flávio aparecia com 49,4% e Lula, com 43,7%.

O Gerp também tem uma pesquisa nacional registrada para divulgação neste sábado. O levantamento BR-08168/2026 ouviu 2.400 eleitores entre 1º e 3 de outubro.

A rodada nacional anterior do Gerp registrou 42% para Flávio Bolsonaro e 40% para Lula no primeiro turno, além de 5% para Ciro Gomes, 3% para Renan Santos e 1% para Ronaldo Caiado.

O Datafolha tem nova pesquisa registrada sob o número BR-01708/2026, com divulgação prevista a partir das 18h45. O levantamento será realizado neste sábado e prevê 4.006 entrevistas.

Na rodada de quinta-feira, Lula tinha 42%, contra 38% de Flávio.

Por fim, a Quaest tem divulgação prevista após às 18h. Registrado sob o número BR-02197/2026, o levantamento tem campo entre 2 e 3 de outubro.

Na rodada anterior informada, Lula tinha 37% das intenções de voto, ante 33% de Flávio Bolsonaro. Ciro Gomes aparecia com 6%, Caiado com 4%, Renan Santos com 3% e Zema com 1%. Em um cenário de segundo turno, Flávio tinha 42% e Lula, 41%.

As pesquisas deste sábado serão as últimas rodadas de alguns dos principais institutos antes da votação do primeiro turno, marcada para domingo, 4 de outubro.

Que horas saem as pesquisas para presidente neste sábado?

Veja os horários previstos para a divulgação dos levantamentos, segundo os institutos:

Entre 7h e 7h30: PoderData — BR-03519/2026;

PoderData — BR-03519/2026; 8h: Gerp— BR-08168/2026

Gerp— BR-08168/2026 10h: MDA — BR-04756/2026;

MDA — BR-04756/2026; 14h: AtlasIntel — BR-00999/2026;

AtlasIntel — BR-00999/2026; 16h: Futura/Apex — BR-02431/2026;

Futura/Apex — BR-02431/2026; Tarde: Palver — BR-00198/2026;

Palver — BR-00198/2026; 18h45: Datafolha — BR-01708/2026;

Datafolha — BR-01708/2026; Após às 18h: Quaest — BR-02197/2026.

Os horários indicam a previsão ou o momento a partir do qual os resultados podem ser divulgados. O registro de uma pesquisa na Justiça Eleitoral não significa, por si só, que o levantamento necessariamente será publicado.

O que diz a regra sobre pesquisas eleitorais?

As empresas e entidades que realizam pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos precisam registrar os levantamentos na Justiça Eleitoral antes da divulgação.

O cadastro reúne informações como período de realização, número de entrevistados, metodologia, contratante e estatístico responsável. O registro permite ainda identificar cada levantamento por um código próprio.

O registro na Justiça Eleitoral não obriga o instituto a divulgar o resultado da pesquisa. Por isso, a existência de um levantamento registrado indica que os números podem ser publicados a partir da data informada, mas não garante a divulgação.

Os resultados também não devem ser interpretados como previsão do resultado das urnas. Cada pesquisa representa a intenção de voto do grupo entrevistado dentro do período, da metodologia e da margem de erro definidos pelo levantamento.