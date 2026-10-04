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Eleições 2026: Lula lidera na Nova Zelândia com 70% dos votos

Flávio Bolsonaro recebeu 19,28% no recorte divulgado das eleições de 2026; totalização oficial do TSE começa às 17h, pelo horário de Brasília

(Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Montagem/Flickr)

(Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Montagem/Flickr)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 08h08.

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Boletins de urna divulgados após a votação brasileira na Nova Zelândia apontam Lula com 234 votos, ou 70,48% dos válidos, e Flávio Bolsonaro com 64, ou 19,28%. Os números antecedem a totalização oficial do TSE, cuja divulgação começa às 17h de Brasília. A diferença de fuso permitiu encerrar a votação no país antes da abertura das urnas no Brasil.

Os boletins de urna divulgados após o encerramento da votação brasileira na Nova Zelândia apontam Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente na disputa presidencial neste domingo, 4.

Segundo dados disponíveis no site oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o atual presidente recebeu 234 votos, equivalentes a 70,48% dos votos válidos no país. Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 64 votos, ou 19,28%.

Renan Santos, do Missão, aparece em terceiro, com 13 votos e 3,92%, seguido por Romeu Zema, do Novo, com sete votos e 2,11%. O levantamento registra 339 comparecimentos, quatro votos em branco e três nulos.

Os números já circulam porque a votação no país terminou antes da abertura das urnas brasileiras. Eles, porém, não correspondem à divulgação da totalização oficial pelo TSE, que começa às 17h, pelo horário de Brasília.

Veja os números dos boletins divulgados

CandidatoVotosPercentual dos válidos
Lula (PT)23470,48%
Flávio Bolsonaro (PL)6419,28%
Renan Santos (Missão)133,92%
Romeu Zema (Novo)72,11%
Augusto Cury (Avante)61,81%
Ronaldo Caiado (PSD)51,51%
Samara Martins (UP)20,60%
Hertz Dias (PSTU)10,30%

*Fonte: TSE. Os percentuais excluem votos em branco e nulos.

Por que o resultado aparece antes do brasileiro?

Wellington está 16 horas à frente de Brasília. As urnas funcionaram das 8h às 17h no horário local, o equivalente ao período entre 16h de sábado, 3, e 1h deste domingo no relógio brasileiro.

O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois de seu encerramento. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos recebidos no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.

No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.

Os boletins da Nova Zelândia integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos na totalização nacional. Se ninguém alcançar esse patamar, os dois mais votados disputarão o segundo turno em 25 de outubro.

Perguntas frequentes

Qual foi o resultado divulgado na Nova Zelândia?

No recorte de boletins publicado pelo Poder360, Lula recebeu 234 votos, ou 70,48% dos válidos, e Flávio Bolsonaro, 64 votos, ou 19,28%. A contagem ainda precisa ser distinguida da totalização oficial de todas as seções.

Por que os números saem antes dos resultados no Brasil?

A diferença de fuso permite encerrar a votação antes. Wellington está 16 horas à frente de Brasília, e os boletins podem ser consultados após o fechamento de cada seção.

Quando começa a divulgação oficial do TSE?

A partir das 17h deste domingo, 4, pelo horário de Brasília, inclusive para os votos presidenciais recebidos no exterior.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

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