Lula diz que EUA criam 'imagem de demônio' do Brasil: 'vamos procurar outros países'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, 13, que os Estados Unidos tentam criar uma "imagem de demônio" sobre países com os quais desejam "brigar", fazendo referência às justificativas de Donald Trump para a sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros.

"Nossos amigos americanos toda vez que querem brigar com alguém tentam criar a imagem de demônio com quem eles querem brigar. O Brasil não tinha qualquer razão para ser taxado. Nós respeitamos os direitos humanos", disse em discurso durante o anúncio de medidas a socorro aos exportadores afetados pelo tarifaço.

O pacote estabelece uma série de instrumentos para apoiar os exportadores afetados, como linhas de crédito subsidiado e compras governamentais, que poderão ser utilizados conforme as diretrizes da MP enviada ao Congresso Nacional.

Lula destacou que o debate sobre as tarifas não é econômico, mas político e ideológico, e afirmou que o Brasil procurará novos parceiros comerciais.

"Se os EUA não querem comprar, vamos procurar outros países. Já marquei um grande evento com a Índia em janeiro, temos muitos acordos para fazer com eles", disse.

O presidente disse que o Brasil precisa aprender com outros líderes mundiais. Na última semana, o petista telefonou para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e com o presidente da China, Jinping.

"Temos muito o que aprender com a Índia. Ao invés de ficar chorando com o que nós perdemos, vamos procurar em outro lugar, o mundo é grande. Todo mundo sabe que nós somos do bem. A gente não merecia isso", disse.

O petista afirmou que uma relação de "201 anos de história" está sendo jogada fora e que o Brasil já relevou "até o golpe de 1964, porque somos da paz".

Lula reforçou que o Judiciário brasileiro é independente, em referência às críticas de Trump ao processo sobre Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Essa mesma gente que está sendo julgada, que tentou dar um golpe, que colocou caminhão bomba perto do aeroporto, que ocupou a frente dos quartéis não está sendo julgada por corrupção. Estão sendo julgados com base nas delações de pessoas que participaram da tentativa de golpe", afirmou.

Reunião dos Brics

Lula disse ainda que os membros dos Brics vão realizar uma videoconferência para discutir alternativas de comércio e melhorar a relação com outros países em meio as tarifas americanas.

"Estamos tentando aproximar a relação, procurando novos parceiros, já falei com a Índia, China, Rússia, vou falar com África do Sul, França, Alemanha. Vou falar com todo mundo, para eles se darem conta do que está junto ao Brics vamos fazer uma teleconferência, que está sendo articulada, para a gente discutir, dentro do Brics, o que a gente pode fazer, para melhorar a nossa situação, entre todos os países que foram afetados", disse.