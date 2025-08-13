Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Lula diz que Brics vai fazer videoconferência para discutir alternativas frente a tarifaço de Trump

Declaração do presidente aconteceu durante evento de anúncio das medidas do plano de contingência ao tarifaço de Donald Trump

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 13h47.

Tudo sobreEstados Unidos (EUA)
Saiba mais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quarta-feira, 13, que o Brics vai realizar uma videoconferência para discutir alternativas de comércio e melhorar a relação com outros países, frente ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

— Estamos tentando aproximar a relação, procurando novos parceiros, já falei com a Índia China, Rússia, vou falar com África do Sul, França, Alemanha. Vou falar com todo mundo, para eles se darem conta do que estáe junto ao Brics vamos fazer uma teleconferência, que está sendo articulada, para a gente discutir, dentro do Brics, o que a gente pode fazer, para melhorar a nossa situação, entre todos os países que foram afetados — disse o presidente nesta quarta.

A declaração aconteceu durante evento de anúncio das medidas do plano de contingência ao tarifaço do presidente Donald Trump.

As medidas foram anunciadas em evento no Palácio do Planalto, com a presença de Lula, ministros e empresários. Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AL), também participam.

Segundo Lula, por meio do diálogo, o Brasil vai buscar reestabelecer o multilateralismo no comércio internacional.

— É assim que vamos tentar procurar as nossas alternativas para que os Estados Unidos aprendam, que democracia, respeito comercial e multilateralismo vale para nós e deve valer para eles.

Acompanhe tudo sobre:BricsEstados Unidos (EUA)TarifasLuiz Inácio Lula da SilvaDonald Trump

Mais de Brasil

Lula diz que EUA criam 'imagem de demônio' do Brasil: 'vamos procurar outros países'

Lula anuncia linhas de crédito, devolução de tributos e compras para afetados pelo tarifaço

Problemas no reembolso do Riocard geram filas e reclamações em lojas

Vai esquentar em São Paulo? Temperatura chega a 26°C nesta quarta, 13; leia previsão

Mais na Exame

Tecnologia

Fortnite vence processo contra Apple e Google na Austrália

Brasil

Lula diz que EUA criam 'imagem de demônio' do Brasil: 'vamos procurar outros países'

Economia

Alckmin chama de 'injustiça' tarifaço de Trump sobre o Brasil: 'Não há nenhuma justificativa'

Mercados

Ibovespa opera em queda com mercado repercutindo pacote de socorro ao tarifaço