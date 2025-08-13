Lula diz que Brics vai fazer videoconferência para discutir alternativas frente a tarifaço de Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quarta-feira, 13, que o Brics vai realizar uma videoconferência para discutir alternativas de comércio e melhorar a relação com outros países, frente ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

— Estamos tentando aproximar a relação, procurando novos parceiros, já falei com a Índia China, Rússia, vou falar com África do Sul, França, Alemanha. Vou falar com todo mundo, para eles se darem conta do que estáe junto ao Brics vamos fazer uma teleconferência, que está sendo articulada, para a gente discutir, dentro do Brics, o que a gente pode fazer, para melhorar a nossa situação, entre todos os países que foram afetados — disse o presidente nesta quarta.

A declaração aconteceu durante evento de anúncio das medidas do plano de contingência ao tarifaço do presidente Donald Trump.

As medidas foram anunciadas em evento no Palácio do Planalto, com a presença de Lula, ministros e empresários. Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AL), também participam.

Segundo Lula, por meio do diálogo, o Brasil vai buscar reestabelecer o multilateralismo no comércio internacional.

— É assim que vamos tentar procurar as nossas alternativas para que os Estados Unidos aprendam, que democracia, respeito comercial e multilateralismo vale para nós e deve valer para eles.