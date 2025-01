No dia da posse, Lula envia seus cumprimentos a Trump e fala em "amizade histórica" entre os países

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou seus cumprimentos ao presidente Donald Trump, que tomou posse nesta segunda-feira, 20, para assumir seu segundo mandato que seguirá até 2028.

"As relações entre o Brasil e os EUA são marcadas por uma trajetória de cooperação, fundamentada no respeito mútuo e em uma amizade histórica", disse o chefe do Executivo brasileiro, que complementou sua postagem na rede social X, ao chamar atenção para a diplomacia entre os países em diversas áreas. "Nossos países nutrem fortes laços em diversas áreas, como o comércio, a ciência, a educação e a cultura. Estou certo de que podemos seguir avançando nessas e outras parcerias".

Por fim, de forma cordial e protocolar, o Lula desejou a Trump "um mandato exitoso, que contribua para a prosperidade e o bem-estar do povo dos Estados Unidos e um mundo mais justo e pacífico".

Cerimônia de posse

A cerimônia de posse do novo presidente dos EUA acontece ao longo da tarde de hoje. Em seu discurso, Trump reafirmou declarações feitas previamente sobre a taxação de outros países, a retomada do Canal do Panamá e adotou uma postura anti-imigração e protecionista.

"Todos os dias da administração Trump, eu colocarei a América em primeiro lugar. Nossa soberania será retomada, nossa segurança será restaurada, as escalas da justiça serão reequilibradas, o uso cruel e violento do Departamento de Justiça como arma chegará ao fim", disse o republicano.

O 47º presidente do país inicia seu segundo mandato com 78 anos e torna-se, a partir de agora, a pessoa mais velha a assumir o cargo. Além de reafirmar seu posicionamento em relação à política externa, Trump ressaltou suas futuras medidas para a economia, e se comprometeu a reduzir drasticamente os impostos corporativos de empresas com produção nacional de 21% para 15% e ampliar tarifas de importação, com foco na China. Essas medidas buscam, segundo ele, proteger a indústria americana e reforçar a competitividade do país no mercado global.

