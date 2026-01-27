GM sente queda na produção de elétricos, mas lucro aumenta no 4º tri

A General Motors reportou lucro operacional ajustado de US$ 2,84 bilhões no quarto trimestre de 2025, alta de 13% na comparação anual. O resultado foi impulsionado pelo crescimento das vendas de SUVs crossover acessíveis e picapes, que sustentaram o desempenho da montadora ao longo do ano.

Mesmo com a alta no lucro ajustado, a receita líquida trimestral recuou 5,1%, para US$ 45,3 bilhões, refletindo o impacto da desaceleração na produção de veículos elétricos.

A retração no segmento elétrico gerou uma despesa de US$ 6 bilhões no trimestre, relacionada principalmente ao cancelamento de contratos e acordos com fornecedores, que haviam se preparado para volumes mais altos de produção antes da revisão da estratégia.

Ainda assim, a empresa manteve o tom otimista para 2026. A GM reafirmou seus planos para a eletrificação da frota, anunciou aumento de 20% no dividendo trimestral e aprovou um novo programa de recompra de ações de US$ 6 bilhões.

Para o ano, a montadora projeta lucro operacional ajustado entre US$ 13 bilhões e US$ 15 bilhões — intervalo cujo ponto médio supera a estimativa de US$ 13,39 bilhões do consenso da LSEG.