Operação da PF apura fraudes em contratos de saúde no RN

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram nesta terça-feira, 27, uma operação para apurar desvio de recursos públicos e fraudes em licitações na área da saúde, com foco em contratos firmados no Rio Grande do Norte (RN).

A ação mira empresas suspeitas de irregularidades no fornecimento de insumos à rede pública.

Ao todo, estão sendo cumpridos 35 mandados de busca e apreensão no estado, além da adoção de medidas cautelares e patrimoniais contra os investigados.

As investigações apontam indícios de irregularidades em contratos de fornecimento de insumos para a rede pública de saúde, firmados por empresas sediadas no Rio Grande do Norte que atuavam junto a administrações municipais de diferentes estados.

Auditorias realizadas pela CGU identificaram falhas na execução contratual, como não entrega de materiais, fornecimento em desacordo com as especificações técnicas e indícios de sobrepreço, o que pode ter causado prejuízo aos cofres públicos.

Segundo a Polícia Federal, os investigados poderão responder por crimes relacionados ao desvio de recursos públicos e fraudes em contratações administrativas.