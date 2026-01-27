Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Operação da PF apura fraudes em contratos de saúde no RN

Operação cumpre 35 mandados e apura irregularidades em licitações de insumos

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 08h04.

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram nesta terça-feira, 27, uma operação para apurar desvio de recursos públicos e fraudes em licitações na área da saúde, com foco em contratos firmados no Rio Grande do Norte (RN).

A ação mira empresas suspeitas de irregularidades no fornecimento de insumos à rede pública.

Ao todo, estão sendo cumpridos 35 mandados de busca e apreensão no estado, além da adoção de medidas cautelares e patrimoniais contra os investigados.

As investigações apontam indícios de irregularidades em contratos de fornecimento de insumos para a rede pública de saúde, firmados por empresas sediadas no Rio Grande do Norte que atuavam junto a administrações municipais de diferentes estados.

Auditorias realizadas pela CGU identificaram falhas na execução contratual, como não entrega de materiais, fornecimento em desacordo com as especificações técnicas e indícios de sobrepreço, o que pode ter causado prejuízo aos cofres públicos.

Segundo a Polícia Federal, os investigados poderão responder por crimes relacionados ao desvio de recursos públicos e fraudes em contratações administrativas.

Acompanhe tudo sobre:Polícia FederalCorrupção

Mais de Brasil

Prova de baliza não será obrigatória para tirar CNH em SP e em outros estados

Em encontro com Lula, presidente da Fifa nega boicotes à Copa nos EUA

Lula encontrará Trump em Washington após viagem à Ásia

Lula pede a Trump assento para a Palestina em Conselho da Paz dos EUA

Mais na Exame

Negócios

Fundadores da Conquer e da Reserva criam startup de IA para vendas. Meta é vender R$ 1 bi já em 2026

Ciência

A neve é branca? Entenda por que a cor é apenas uma ilusão de ótica

Pop

Paredão no BBB 26: Babu acertou? Enquete aponta saída de indicado pelo líder

Tecnologia

Do IPO bilionário à revolta: como a Roblox irritou seu maior público