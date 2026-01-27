Apetite global por bitcoin aumenta, mas criptomoeda deve consolidar

Nesta terça-feira, 27, o bitcoin é negociado na casa dos US$ 87 mil, apresentando pouca variação de preço nas últimas 24 horas. Especialistas apontam que a maior criptomoeda do mundo pode passar por uma fase de consolidação, mesmo que o apetite ao risco de investidores tenha aumentado.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 87.885, com alta de 0,2% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula queda de 3,5%.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

O que está acontecendo nos mercados?

"Mercados globais mostraram modestas altas, com ações asiáticas avançando e investidores focados nas expectativas de resultados corporativos positivos das principais empresas de tecnologia dos EUA, como Microsoft, Apple e Tesla. O índice MSCI Asia Pacific subiu em meio à recuperação do apetite de risco, apesar de novas tensões comerciais após o anúncio de tarifas adicionais sobre produtos sul-coreanos pelo presidente Donald Trump. O dólar enfraqueceu para mínimos de quatro meses, impulsionando ativos de porto seguro como ouro e prata, que também registraram fortes ganhos", disse André Franco, CEO da Boost Research.

Previsão para o bitcoin

"O bitcoin tem uma expectativa de curto prazo neutra a levemente positiva. O clima risk-on sustentado pela expectativa de lucros de grandes empresas de tecnologia contribui para melhorar o apetite por risco global, o que tende a favorecer criptoativos como o bitcoin. Ao mesmo tempo, a fraqueza do dólar cria um ambiente macro que pode apoiar classes de ativos descontadas em dólar, incluindo criptomoedas",disse André Franco.

"No entanto, a persistência de riscos geopolíticos, como tensões comerciais, reduz a probabilidade de uma alta acentuada imediata no preço do bitcoin, sugerindo que o ativo deve consolidar seus níveis atuais com potencial de pequena apreciação técnica", acrescentou.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok