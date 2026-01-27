IPCA-15 de janeiro desacelera para 0,20%; inflação em 12 meses fica em 4,50%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), indicador que é a prévia da inflação oficial do Brasil, fechou o mês de janeiro em 0,20%, em queda de 0,05 ponto percentual (p.p.) em relação à prévia de dezembro, quando o índice registrou alta de 0,25%.

O resultado foi divulgado nesta terça-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IPCA-15 acumulou alta de 0,20% no ano, acima dos 4,41% observados nos 12 meses. O dado coloca a inflação acima da meta definida pelo Banco Central.

Em janeiro de 2025, o indicador foi de 0,11%.

Entre os nove grupos analisados, Habitação (-0,26%) e Transportes (-0,13%) registraram queda na inflação de janeiro. Os demais grupos variaram de 0,05% (Educação) a 0,81% (Saúde e cuidados pessoais).

No grupo de Saúde, o destaque foi a alta de 1,38% nos artigos de higiene pessoal, que haviam recuado 0,78% em dezembro. Os planos de saúde subiram 0,49%. Comunicação teve a segunda maior variação do mês (0,73%), puxada pelo aparelho telefônico (2,57%).

No grupo Artigos de residência (0,43%), a alta foi influenciada pelos itens de TV, som e informática (1,79%).

A inflação de Alimentação e bebidas acelerou de 0,13% em dezembro para 0,31% em janeiro. Contribuíram para isso os aumentos de tomate (16,28%), batata-inglesa (12,74%), frutas (1,65%) e carnes (1,32%). Em queda ficaram leite longa vida (-7,93%), arroz (-2,02%) e café moído (-1,22%). Fora do domicílio, o lanche subiu 0,77% e a refeição, 0,44%.

Em Transportes, a queda foi causada principalmente pela redução de 8,92% nas passagens aéreas e de 2,79% no ônibus urbano, com destaque para Belo Horizonte (-18,26%) devido à tarifa zero aos domingos e feriados.

Já os combustíveis registraram alta de 1,25%, com variações de 3,59% no etanol, 1,01% na gasolina, 0,11% no gás veicular e 0,03% no óleo diesel.

O grupo Habitação recuou 0,26% em razão da queda de 2,91% na energia elétrica residencial, principal impacto negativo do mês. O recuo reflete a troca da bandeira tarifária de amarela para verde, sem custo adicional.

Por outro lado, a taxa de água e esgoto subiu 1,74% após reajustes em São Paulo (2,75%), Porto Alegre (0,99%), Curitiba (2,49%) e Rio de Janeiro (5,50%). O gás encanado também subiu 2,51%, com reajuste de 4,10% em São Paulo.

Recife lidera alta e São Paulo tem deflação

Entre os índices regionais, Recife registrou a maior alta da prévia de janeiro, com 0,64%, influenciada pela gasolina (2,57%) e higiene pessoal (1,23%).

Já São Paulo teve o menor resultado: -0,04%, devido às quedas no leite longa vida (-15,57%) e energia elétrica (-3,11%).

Quem calcula o IPCA?

O cálculo do IPCA envolve várias etapas e considerações importantes. Vamos entender como isso é feito:

1. Amostra de produtos e serviços

O IPCA é calculado com base em uma amostra de produtos e serviços que representam os gastos das famílias brasileiras. Essa amostra é composta por cerca de 400 itens, que incluem alimentos, bebidas, habitação, transporte, saúde, educação, entre outros. A seleção dos itens é feita com base em pesquisas de orçamento familiar e em dados de consumo das famílias.

2. Pesquisa de preços

Para calcular o IPCA acumulado, o IBGE realiza uma pesquisa de preços em estabelecimentos comerciais de todo o país. Essa pesquisa é realizada mensalmente e envolve cerca de 30 mil estabelecimentos, incluindo supermercados, lojas de departamento, postos de combustível, entre outros. Os preços dos produtos e serviços são coletados e comparados com os preços do mês anterior.

3. Ponderação dos itens

Os itens da amostra do IPCA são ponderados conforme a sua participação nos gastos das famílias brasileiras. Itens que representam uma parcela maior dos gastos têm um peso maior no cálculo do IPCA. Essa ponderação é feita com base em dados de orçamento familiar e em pesquisas de consumo.

4. Cálculo do índice

O IPCA é calculado a partir da variação dos preços dos produtos e serviços da amostra. Essa variação é medida em relação ao mês anterior e é ponderada segundo a participação de cada item nos gastos das famílias. O resultado é um índice que reflete a variação média.

O que é IPCA-15?

Para o cálculo do IPCA-15, a metodologia utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica. Os preços foram coletados no período de 16 de maio a 14 de junho de 2024 (referência) e comparados com aqueles vigentes de 16 de abril a 15 de maio de 2024 (base).

O indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários-mínimos e abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e do município de Goiânia.

O que é IPCA acumulado?

O IPCA acumulado é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços ao longo de um determinado período. Ele é calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. O IPCA acumulado é utilizado para monitorar a inflação e é divulgado mensalmente.

O que significa a sigla IPCA?

A sigla IPCA significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras com renda mensal entre um e 40 salários mínimos. O IPCA é calculado pelo IBGE e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. Ele é utilizado para monitorar a inflação e é divulgado mensalmente.