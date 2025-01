Projeto apoiado por Trump compra bitcoin durante posse de presidente dos EUA

O World Liberty Financial, um projeto de cripto apoiado por Donald Trump, realizou um investimento milionário no bitcoin nesta segunda-feira, 20. A operação ocorreu ao mesmo tempo em que o político tomou posse como o novo presidente dos Estados Unidos, com o mercado aguardando ações favoráveis ao setor com o novo governo.

A movimentação foi identificada pela empresa de monitoramento de blockchains Arkham Intel. De acordo com a companhia, o World Liberty Financial comprou US$ 47 milhões (R$ 285 milhões, na cotação atual) em unidades da criptomoeda. Além do ativo, o projeto também tem adquirido outros tokens ao longo do dia.

De acordo com a Arkham Intel, já foram realizadas aquisições de ether, link, tron, aave e ethena. Quase todas as compras tiveram o mesmo valor, de US$ 4,7 milhões. A aquisição de bitcoin foi a maior novidade, já que o projeto já havia realizado compras dessas criptomoedas nos últimos meses.

O World Liberty Financial é comandando pelos empresários Steve e Zach Witkoff e Folkman e Chase Herro. Entretanto, ele ficou mais famoso por contar com os três filhos de Donald Trump como "embaixadores". Já o presidente dos EUA foi nomeado o "Defensor-Chefe de Cripto" no projeto.

O foco da iniciativa está na área de empréstimos com criptomoedas, permitindo que os clientes tomem empréstimos dos ativos, usem moedas digitais como garantia ou as forneçam para os empréstimos. Inicialmente, a plataforma aceitará apenas operações com bitcoin, ether e stablecoins.

Outra meta do World Liberty Financial é tokenizar ativos do mundo real, como hotéis e clubes, atuando no segmento de tokenização. Para isso, porém, a iniciativa precisará obter a autorização dos reguladores. A expectativa é que Trump escolha reguladores que sejam favoráveis ao mercado cripto, beneficiando o projeto.

As aquisições de criptomoedas pelo projeto têm resultado em atração de investimentos após a identificação das operações. Investidores acreditam que esses ativos tendem a ser beneficiados pela gestão Trump, o que estaria motivando as aquisições das criptomoedas pelo World Liberty Financial.

Foi o caso da link, a criptomoeda nativa da Chainlink, que chegou a atingir o maior preço em mais de três anos após disparar com o anúncio de aquisições e parceria com o World Liberty Financial. A aave também tem sido um dos ativos mais beneficiados pelas compras da empresa.