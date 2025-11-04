Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Lula critica operação no Rio após morte de 121 pessoas: 'Foi desastrosa'

Declaração do presidente ocorreu durante passagem por Belém, no Pará, às vésperas da COP30

Lula: presidente criticou as mortes provocadas pela megaoperação no Rio (Getty Images)

Lula: presidente criticou as mortes provocadas pela megaoperação no Rio (Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 15h17.

Tudo sobreRio de Janeiro
Saiba mais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) qualificou a operação policial no Rio de Janeiro como "desastrosa" e criticou a morte de 121 pessoas durante a ação. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa nesta terça-feira, 4, em Belém, às vésperas da COP30.

"O dado concreto é que a operação do ponto de vista da quantidade de mortes, ela foi considerada um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa", declarou o presidente aos jornalistas.

Lula também afirmou que acompanha as investigações sobre a ação do governo do Rio de Janeiro.

"Nós estamos inclusive vendo se os legistas da Polícia Federal participam da investigação do processo. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, e não de matança, e houve a matança."

Na última semana, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o governador Cláudio Castro preservasse documentos e perícias sobre a operação, como foi estabelecido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 635 (ADPF das Favelas), que trata da atuação das forças de segurança no estado. Em resposta, nesta segunda-feira, Castro afirmou que a operação contou com "uso proporcional da força".

Após a realização da operação contra o Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha, Lula se manifestou nas redes sociais, criticando a escalada de violência no Rio e enfatizou que o Brasil não pode aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias.

Posteriormente, Lula também reforçou a necessidade de haver um trabalho coordenado contra as facções criminosas.

Projeto Antifacção

Na sexta-feira, 31 de outubro, o presidente Lula assinou o projeto de lei antifacção, que segundo o governo, eleva para até 30 anos as penas para quem integra as facções criminosas que dominam bairros e comunidades.

"O projeto cria mecanismos que aumentam o poder do Estado e das forças policiais para investigar e asfixiar financeiramente as facções. Além disso, garante instrumentos que blindam os órgãos públicos da atuação de membros desse tipo de organizações criminosas", disse Lula em uma publicação no X (antigo Twitter).

O presidente afirmou que a medida vai contribuir no combate do crime organizado junto com a PEC da Segurança Pública. "A proposta se soma à PEC da Segurança Pública, que enviamos ao Congresso em abril, com ações integradas entre os órgãos federais, estaduais e municipais no combate aos criminosos",

E acrescentou: "As facções só serão derrotadas com o esforço conjunto de todas as esferas de poder. Diferenças políticas não podem ser pretexto para que deixemos de avançar. Por isso, confio no empenho dos parlamentares para a rápida tramitação e aprovação destes nossos projetos. As famílias brasileiras merecem essa dedicação".

Balanço da megaoperação no Rio

Batizada de Operação Contenção, a ação realizada entre as polícias Civil e Militar nesta terça-feira, 28, foi considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, com saldo de 121 mortos, 113 pessoas presas e mais de 90 fuzis apreendidos, de acordo com dados divulgados pelo governo do estado, na quarta-feira.

Os confrontos começaram após o cerco de forças de segurança às comunidades da Penha e do Alemão, áreas sob domínio do grupo Comando Vermelho. A ação desencadeou uma série de reações do tráfico, incluindo bloqueios em vias expressas e paralisações no sistema de transporte público.

Segundo o governo do Rio, o objetivo da operação foi conter a expansão territorial da facção. Em contrapartida, organizações civis e moradores relataram denúncias de execuções, remoção de corpos e uso excessivo da força por parte dos policiais.

Saiba tudo sobre a megaoperação no Rio de Janeiro

Acompanhe tudo sobre:Rio de JaneiroLuiz Inácio Lula da SilvaCrimeSegurança públicaCOP30

Mais de Brasil

Isenção do IR: Comissão do Senado adia votação para quarta-feira

Fabiano Contarato é eleito presidente da CPI do Crime Organizado

Um país de Marias e Josés: os nomes mais populares do Brasil

Operação na Bahia e Ceará prende 31 membros do Comando Vermelho

Mais na Exame

Carreira

Por que ser mais gentil consigo mesmo pode te levar mais longe na carreira

Future of Money

Banco Central anuncia desligamento da plataforma do Drex e nova infraestrutura

EXAME Agro

Cade investiga empresas por suspeita de cartel com Moratória da soja

Tecnologia

Uber cresce 20% e fatura US$ 13,5 bi no trimestre, mas lucro é afetado por provisão legal