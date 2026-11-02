SAC que exige atendente humano ao cliente entra em vigor hoje: veja as novas regras

A inteligência artificial pode continuar a atender o consumidor no SAC. O que muda a partir desta segunda-feira, 2, é que o robô não pode mais ser o único caminho. Em parte das empresas do país, uma pessoa precisa estar disponível das 8h às 20h, todos os dias, por telefone e por canal eletrônico.

A regra está no Decreto nº 13.135, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 9 de outubro e publicado no Diário Oficial da União em 13 de outubro. O texto regulamenta o Código de Defesa do Consumidor (CDC), revoga o decreto anterior sobre o tema, de 2022, e passou a valer 20 dias após a publicação.

Além do atendimento humano, a norma fixa um tempo máximo de espera nas ligações e limita a cinco os níveis de menu. Também proíbe publicidade durante o atendimento e determina que a opção de cancelamento esteja disponível em qualquer etapa, inclusive na primeira.

O decreto não proíbe a automação. Pelo artigo 3º, o fornecedor pode usar procedimentos automatizados, inclusive sistemas de inteligência artificial, na triagem, na distribuição interna e na resolução das demandas.

A condição é que o consumidor tenha sempre a opção de ser atendido em tempo real por uma pessoa, nos horários previstos. Ou seja, a tecnologia pode resolver a demanda sozinha, mas não pode impedir que o cliente chegue a um atendente.

A opção de falar com uma pessoa deve aparecer em todos os níveis do menu, inclusive no primeiro. O início do atendimento e o encaminhamento para um atendente também não podem depender do fornecimento prévio de dados pelo consumidor.

Quem precisa cumprir, e quem fica de fora

As regras não valem para toda empresa que tem um aplicativo ou um chat. O decreto alcança dois grupos de fornecedores:

os de produtos e serviços regulados pelo Poder Executivo federal que se enquadrem nos critérios definidos pela agência ou pelo órgão regulador competente;

os que oferecem, por plataformas ou outros meios digitais, serviços financeiros, de pagamento ou de crédito sujeitos à regulação ou à supervisão do Banco Central.

Plataformas digitais de intermediação de produtos e serviços, aplicativos de transporte de passageiros e serviços de entrega têm outra obrigação. Pelo artigo 2º, elas devem apresentar seus modelos de atendimento à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Esse envio precisa trazer, no mínimo, quatro informações:

a quantidade de reclamações sobre o atendimento;

a taxa de resolução das demandas;

o índice de queixas registradas nos órgãos de defesa do consumidor e no regulador, quando houver;

o grau de satisfação dos clientes.

O decreto prevê que a forma e o prazo dessa entrega sejam estabelecidos posteriormente, sem fixá-los no próprio texto. Caberá à Senacon avaliar os modelos e adotar as medidas necessárias para garantir um atendimento adequado e efetivo.

Horário, espera e resposta seguem regras diferentes

O atendimento por telefone passa a ser obrigatório. Nos canais eletrônicos, como chats em sites e aplicativos e serviços de mensagem instantânea, ao menos um canal precisa funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana. Nesse canal, o atendimento por uma pessoa é garantido das 8h às 20h.

Na linha telefônica, quem escolhe falar com um atendente deve esperar até 20 segundos em, no mínimo, 80% das demandas. Nos demais casos, a espera máxima é de 300 segundos, ou cinco minutos. O limite não se aplica quando houver regra específica da agência ou do órgão regulador do setor.

O parâmetro, portanto, não exige que toda ligação seja atendida em 20 segundos. A regra vale para a maior parte das chamadas, e o restante tem um teto mais alto.

Se a ligação cair antes do fim do atendimento, a empresa tem até 300 segundos para retornar a chamada. Nesse retorno, deve considerar as informações já prestadas e informar o número de protocolo, quando houver.

Demandas urgentes, que envolvem risco relevante ao consumidor, devem ser atendidas imediatamente e a qualquer hora. Quais situações se enquadram nessa categoria será definido pelas agências e pelos órgãos reguladores.

Etapa O que o decreto exige Canal eletrônico Ao menos um funcionando 24 horas, sete dias por semana Atendimento humano Das 8h às 20h, todos os dias, por telefone e canal eletrônico Espera no telefone Até 20 segundos em 80% das demandas; até 300 segundos nas demais Ligação interrompida Retorno em até 300 segundos Níveis de menu No máximo cinco Resposta a demandas não urgentes Até sete dias corridos Cobrança indevida ou serviço não solicitado Suspensão imediata, concluída em até 48 horas Envio do histórico da demanda Até cinco dias úteis após o pedido Guarda de gravações e mensagens Mínimo de 90 dias Fonte: Decreto nº 13.135/2026

Cancelamento imediato e registro do atendimento

O pedido de cancelamento deve ser aceito pelo SAC e por todos os canais usados na contratação, sem exigir que o consumidor procure outro menu ou outro atendente. Os efeitos são imediatos, independentemente de pendências no contrato, exceto quando a empresa justificar a necessidade de processamento técnico.

Antes de cancelar, o consumidor tem direito a saber as condições envolvidas, como multas por cláusula de permanência mínima. O comprovante do pedido deve ser enviado por meio eletrônico.

O histórico de cada demanda fica à disposição do consumidor e dos órgãos de fiscalização por, no mínimo, seis meses após a resolução. Já as gravações das ligações e as mensagens trocadas com a empresa devem ser guardadas por pelo menos 90 dias, contados do atendimento.

O decreto também proíbe pedir que o consumidor repita uma demanda já registrada, exceto por razão técnica fundamentada. Ficam vedadas, ainda, mensagens publicitárias em qualquer etapa, inclusive durante a espera.

Quem fiscaliza e o que ainda depende dos reguladores

A fiscalização e a aplicação de sanções cabem à Senacon. A atuação dos Procons, dos demais órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) e das agências reguladoras continua valendo. As empresas também precisam manter uma linha telefônica exclusiva para atender esses órgãos.

O texto não fixa valores de multa. Parte da aplicação prática também fica nas mãos dos reguladores de cada setor.

Caberá a eles definir quais fornecedores se enquadram nas regras e quais situações contam como urgentes. Também vão dispor sobre acessibilidade para pessoas com deficiência e sobre o prazo para concluir cancelamentos que exigem processamento técnico. Essas regras complementares não podem reduzir o patamar mínimo de proteção previsto no decreto.