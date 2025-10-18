Brasil

Lula comemora abertura de escritório da Embrar na Índia em meio a aproximação com Modi

Presidente brasileiro deve fazer visita oficial ao país asiático em 2026

A Embraer disputa a venda de até 80 aviões cargueiros ao país asiático (Divulgação Embraer)

Agência o Globo
Agência de notícias

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 12h07.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou, neste sábado, a abertura de um escritório da fabricante de aviões Embraer na Índia. Em vídeo publicado em suas redes sociais, Lula reafirmou que vai ao país asiático no início de 2026 e que o Brasil tem interesse em uma parceria econômica estratégica com a Índia.

— A Índia tem um mercado extraordinário, a gente pode ter uma aliança fantástica com a Índia, política, espacial, econômica. (...) Vamos fazer uma aliança estratégica com a Índia — afirmou Lula em vídeo gravado na manhã deste sábado.

Nas redes sociais, Lula falou sobre a visita que o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, fez ao país asiático nesta semana. O ministro da Defesa, José Múcio, também integrou a comitiva brasileira.

A Embraer disputa a venda de até 80 aviões cargueiros ao país asiático, com o modelo KC-390, e, segundo estimativas da própria empresa, se o negócio se concretizar, deve movimentar cerca de US$ 60 bilhões nos próximos 20 anos. A Índia tem acelerado investimentos em defesa e segurança nos últimos anos.

Alckmin viajou a Nova Delhi nesta terça-feira, em uma viagem com o objetivo de ampliar as parcerias econômicas entre os países. Entre os anúncios feitos na volta do compromisso, estão a abertura de um escritório da Embraer na Índia, a venda de petróleo ao país e a emissão de vistos eletrônicos para empresários indianos. O compromisso de Alckmin é uma preparação para uma nova viagem de Lula nos primeiros meses do ano que vem.

Apesar das diferenças ideológicas — Modi é um nacionalista conservador —, os dois líderes têm se aproximado em meio ao tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump aos produtos brasileiros e indianos. Modi veio ao Brasil em julho para a reunião do Brics e os dois presidentes conversaram por telefone em agosto.

