Lula comemora abertura de escritório da Embrar na Índia em meio a aproximação com Modi

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou, neste sábado, a abertura de um escritório da fabricante de aviões Embraer na Índia. Em vídeo publicado em suas redes sociais, Lula reafirmou que vai ao país asiático no início de 2026 e que o Brasil tem interesse em uma parceria econômica estratégica com a Índia.

— A Índia tem um mercado extraordinário, a gente pode ter uma aliança fantástica com a Índia, política, espacial, econômica. (...) Vamos fazer uma aliança estratégica com a Índia — afirmou Lula em vídeo gravado na manhã deste sábado.

Nas redes sociais, Lula falou sobre a visita que o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, fez ao país asiático nesta semana. O ministro da Defesa, José Múcio, também integrou a comitiva brasileira.

O @geraldoalckmin é um vice que só me dá boas notícias. Voltou da Índia com muitas novidades: Embraer abrindo escritório por lá, visto eletrônico pra facilitar os negócios e novas parcerias. Nos encontramos em Brasília hoje bem cedinho. Ele chegando da Índia, eu indo pra São… pic.twitter.com/MoAuhtWGdg — Lula (@LulaOficial) October 18, 2025

A Embraer disputa a venda de até 80 aviões cargueiros ao país asiático, com o modelo KC-390, e, segundo estimativas da própria empresa, se o negócio se concretizar, deve movimentar cerca de US$ 60 bilhões nos próximos 20 anos. A Índia tem acelerado investimentos em defesa e segurança nos últimos anos.

Alckmin viajou a Nova Delhi nesta terça-feira, em uma viagem com o objetivo de ampliar as parcerias econômicas entre os países. Entre os anúncios feitos na volta do compromisso, estão a abertura de um escritório da Embraer na Índia, a venda de petróleo ao país e a emissão de vistos eletrônicos para empresários indianos. O compromisso de Alckmin é uma preparação para uma nova viagem de Lula nos primeiros meses do ano que vem.

Apesar das diferenças ideológicas — Modi é um nacionalista conservador —, os dois líderes têm se aproximado em meio ao tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump aos produtos brasileiros e indianos. Modi veio ao Brasil em julho para a reunião do Brics e os dois presidentes conversaram por telefone em agosto.