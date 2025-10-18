De olho em 2026, Lula retorna ao seu berço político e acena às mulheres

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, neste sábado (18), que ter uma profissão é algo quase “sagrado” para as mulheres, para que tenham independência financeira e liberdade. Em meio à alta de casos de violência doméstica no Brasil, ele ressaltou que mulher não é “saco de pancada” de homens.

O aceno ao eleitor feminino ocorre em um momento em que o presidente está pressionado a indicar uma mulher para a vaga do ministro Luís Roberto Barroso no Superior Tribunal Federal (STF). A fala aconteceu durante um encontro com alunos da rede de cursinhos populares, em São Bernardo do Campo, na região do ABC paulista.

Em seu berço político, Lula chegou de camisa vermelha e chapéu panamá e foi ovacionado por sua claque. Uma parte relevante do discurso de 22 minutos foi dedicado às mulheres. Ao seu lado, estavam os ministros da Educação,

Camilo Santana, da Fazenda, Fernando Haddad, do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

— Uma menina, ou uma mulher… Uma profissão para ela é quase que uma coisa sagrada. Porque, para a mulher, uma profissão significa independência. Uma mulher não pode viver com alguém atrás de um prato de comida. Não pode apoiar o marido porque ele paga o aluguel. Uma mulher tem que viver com outras pessoas se ela quiser. Por isso, ela tem que se tratar com respeito, com dignidade. Se ela tiver uma profissão, ninguém vai tentar fazer gracinha para ela — disse.

O presidente ressaltou ainda que a violência contra a mulher tem aumentado no Brasil. E contou que sua mãe, que morreu analfabeta, sempre o ensinou a nunca levantar o dedo para uma companheira.

— Um homem que bate com a mulher não é homem. Porque a mulher não pode ser saco de pancada de homem nenhum — defendeu.

O encontro teve clima de campanha e reuniu apoiadores de diversos locais do estado de São Paulo, além de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Antes da chegada do presidente, a animadora puxou uma “ola” pelo microfone, incentivou o público a ligar as lanternas dos celulares e repetiu palavras de ordem.

Estudantes em preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, educadores e coordenadores dos cursinhos populares encheram o Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, com capacidade para 7.200 pessoas.

A agenda mira a eleição presidencial de 2026. Em um intervalo de oito dias, este é o segundo evento que o presidente Lula marcou no estado governado por um de seus prováveis adversários na disputa pelo Palácio do Planalto: Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Na sexta-feira (10), o petista escolheu São Paulo como palco da cerimônia em que lançou um pacote de medidas para incentivar a compra e a reforma de imóveis pela classe média.