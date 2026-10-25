Lula bate próprio recorde e será empossado presidente aos 81 anos

Reeleito presidente da República neste domingo, 25, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliará um recorde que já pertence a ele: o de presidente mais velho a tomar posse na história do Brasil.

O petista terá 81 anos quando iniciar seu novo mandato, em 5 de janeiro de 2027. A marca anterior também foi estabelecida por Lula, em 2023, quando retornou ao Palácio do Planalto aos 77 anos, após derrotar Jair Bolsonaro (PL).

Nascido em 27 de outubro de 1945, em Garanhuns, Pernambuco, Lula completará 81 anos na próxima terça-feira, 27, dois dias depois do segundo turno. Com a vitória deste domingo, o presidente iniciará seu quarto mandato à frente do Executivo federal, após ter sido eleito em 2002, reeleito em 2006 e voltado ao poder em 2022, depois de permanecer 12 anos fora do cargo.

A marca de longevidade na posse pertence ao petista desde janeiro de 2023, quando superou Michel Temer (MDB). O emedebista assumiu definitivamente a Presidência aos 75 anos, em agosto de 2016, após o impeachment de Dilma Rousseff (PT).

Antes deles, Getúlio Vargas figurava entre os presidentes mais velhos a chegar ao cargo. O trabalhista tinha 68 anos quando voltou ao poder pelo voto direto, em janeiro de 1951.

A lista também inclui Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que tinha 67 anos ao iniciar seu segundo mandato, em 1999, e os ex-presidentes Costa e Silva e Nereu Ramos, que chegaram à Presidência aos 67 anos. Entre as mulheres, Dilma Rousseff tinha a mesma idade quando tomou posse para seu segundo mandato, em janeiro de 2015.

Qual é a idade mínima para ser presidente?

A Constituição Federal estabelece a idade mínima de 35 anos para concorrer à Presidência da República. Não há, porém, um limite máximo de idade para ocupar o cargo.

A regra permite que candidatos continuem disputando eleições independentemente da idade, desde que cumpram os demais requisitos de elegibilidade previstos na legislação.

Quando será a posse de Lula em 2027?

A nova posse de Lula também terá uma particularidade no calendário. Pela primeira vez, a cerimônia presidencial ocorrerá em 5 de janeiro, e não no primeiro dia do ano, como vinha acontecendo nas últimas décadas.

A mudança foi estabelecida pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021, e passa a valer para os eleitos em 2026.

Veja os presidentes mais velhos na posse

Considerando a idade que cada um tinha ao assumir o mandato, a lista é a seguinte: