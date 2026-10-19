O que faz um presidente eleito entre a eleição e a posse?

O presidente eleito em 2026 terá pouco mais de dois meses entre a definição do resultado das urnas e a posse para organizar a futura gestão.

Nesse período, as principais tarefas incluem estruturar a equipe de transição, conhecer o funcionamento da administração federal, negociar indicações para os ministérios e preparar as primeiras medidas do governo.

O intervalo também inclui a diplomação pela Justiça Eleitoral, etapa que formaliza o resultado do pleito e confirma que o presidente e o vice-presidente eleitos estão aptos a assumir os cargos.

Em 2026, a diplomação tem prazo final em 18 de dezembro, enquanto a posse presidencial está marcada para 5 de janeiro de 2027, conforme o calendário oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A mudança de governo envolve, portanto, tanto os preparativos políticos para o novo mandato quanto procedimentos institucionais que precisam ser concluídos antes da transferência do poder.

O que é a equipe de transição de governo?

A equipe de transição é responsável por preparar a passagem da administração atual para a futura gestão.

O trabalho inclui levantar informações sobre os órgãos federais, conhecer programas em andamento, avaliar contratos e compromissos orçamentários e organizar as medidas que poderão ser adotadas após a posse.

A criação dessa equipe é prevista pela Lei nº 10.609, de 20 de dezembro de 2002. A legislação permite que o presidente eleito institua o grupo para conhecer o funcionamento da administração pública federal e preparar atos que poderão ser editados no início do mandato.

O governo em exercício deve disponibilizar condições para o trabalho da equipe, incluindo espaço, infraestrutura e apoio administrativo.

A transição, portanto, não significa que o presidente eleito já possa exercer as atribuições do cargo.

O presidente eleito pode anunciar ministros antes da posse?

Durante o período de transição, o presidente eleito pode anunciar nomes que pretende indicar para os ministérios e outros postos da futura administração.

Esses anúncios ajudam a sinalizar as prioridades do novo governo e a composição política da equipe. As nomeações oficiais, porém, dependem dos procedimentos legais e, em regra, são formalizadas quando o novo presidente assume o cargo.

O período também costuma ser marcado por reuniões com partidos, parlamentares e representantes de setores econômicos e sociais. O objetivo é organizar a estrutura administrativa e construir apoio político para as propostas que serão encaminhadas ao Congresso Nacional.

Qual é a diferença entre diplomação e posse?

A diplomação e a posse são etapas diferentes do processo de mudança de governo.

A diplomação é realizada pela Justiça Eleitoral e formaliza que o candidato foi eleito e está apto a assumir o cargo. No caso da Presidência da República, a cerimônia é organizada pelo TSE, depois da apuração dos votos e do processamento das etapas previstas na legislação eleitoral.

A posse, por sua vez, marca o início oficial do mandato. Na cerimônia, presidente e vice-presidente prestam o compromisso constitucional perante o Congresso Nacional e assinam o termo de posse.

Quando será a posse do presidente eleito em 2026?

A posse do presidente e do vice-presidente eleitos está marcada para terça-feira, 5 de janeiro de 2027. A data será diferente da tradicional cerimônia de 1º de janeiro por causa da mudança estabelecida pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021.

A alteração vale a partir das eleições de 2026. O objetivo foi separar as datas de posse presidencial e dos governadores das celebrações de Ano-Novo, facilitando a organização das cerimônias e a participação de autoridades.

O calendário do TSE estabelece ainda que os governadores e vice-governadores eleitos tomarão posse na quarta-feira, 6 de janeiro de 2027. O prazo final para a diplomação dos eleitos é sexta-feira, 18 de dezembro de 2026.

Confira o calendário:

Domingo, 25, de outubro: segundo turno, que define o presidente eleito;

segundo turno, que define o presidente eleito; Terça-feira, 27, de outubro: primeiro dia em que a equipe de transição pode ser nomeada, já que a lei fala em segundo dia útil depois do turno que decide a eleição. A regra não vale em caso de reeleição;

primeiro dia em que a equipe de transição pode ser nomeada, já que a lei fala em segundo dia útil depois do turno que decide a eleição. A regra não vale em caso de reeleição; Sexta-feira, 18, de dezembro: prazo final para a Justiça Eleitoral diplomar os eleitos;

prazo final para a Justiça Eleitoral diplomar os eleitos; Terça-feira, 5, de janeiro de 2027: posse do presidente e do vice-presidente;

posse do presidente e do vice-presidente; Sexta-feira, 15, de janeiro de 2027: prazo de dez dias depois da posse, segundo a Lei 10.609, para os cargos da equipe de transição ficarem vagos.

E se o presidente for reeleito?

O artigo 9º da lei prevê que as regras da transição não se aplicam em caso de reeleição.

Em 2026, esse ponto pesa. Lula (PT) disputa a reeleição contra Flávio Bolsonaro (PL). Se Flávio vencer, a transição formal segue o rito da lei, com a equipe do eleito pedindo dados ao governo atual.

Se Lula vencer, a lei não prevê a criação da equipe.

O que acontece no dia da posse?

A cerimônia presidencial tem como etapa central a sessão solene no Congresso Nacional.

O presidente e o vice-presidente eleitos prestam o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis e promover o bem geral do povo brasileiro.

Em seguida, assinam o termo de posse e o presidente inicia oficialmente o mandato.

Tradicionalmente, a programação inclui também cerimônias no Palácio do Planalto, onde o novo chefe do Executivo recebe a faixa presidencial, em um ato simbólico de transferência de poder.

A organização da solenidade envolve órgãos do Congresso e do governo federal. A programação detalhada da posse de 2027 ainda deverá ser divulgada pelas autoridades responsáveis.