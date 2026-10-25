EWZ desaba 20% e contratos de real derretem com Lula reeleito presidente

Eleições 2026: ativos no exterior desabam com Lula na frente no final da apuração
Editor de Invest
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 21h11.
Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 21h24.
Os ativos brasileiros negociados no exterior despencaram na noite deste domingo, 25, com a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL).
O EWZ, fundo de índice que reúne as maiores empresas da bolsa brasileira e é negociado em Nova York, recuava 19% no pregão noturno, cotado a US$ 34,46.
Em Chicago, o contrato futuro contínuo de real na CME caía 9,1%, a US$ 0,18145 por real. Convertida para o padrão usado no Brasil, a cotação equivale a um dólar de R$ 5,51, ante R$ 5,01 implícitos no fechamento de sexta-feira.
A queda foi se aprofundando ao longo da noite, no ritmo da apuração. Lula abriu a contagem na frente, foi ultrapassado por Flávio pouco antes das 19h45 e voltou à liderança com cerca de metade das urnas apuradas. Às 19h37, o contrato de real com vencimento em novembro já recuava 4,03%, o que correspondia a um dólar de R$ 5,22. Às 19h48, com a virada momentânea de Flávio, a perda diminuiu para 2,50%. Conforme a vantagem do petista se ampliou, a pressão voltou com mais força.
Na última parcial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponível no momento desta publicação, com 80,75% das seções apuradas, Lula somava 51,31% dos votos válidos. O Datafolha já projeta a reeleição do presidente para um quarto mandato, mas o resultado ainda não foi oficializado pelo TSE. Veja em tempo real a disputa entre Lula e Flávio.
A reação reflete o tamanho da aposta que o mercado havia feito no candidato do PL. No primeiro turno, em 4 de outubro, Flávio terminou à frente, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula, contrariando a maior parte das pesquisas. No dia seguinte, o Ibovespa fechou em alta de 7,70%, em nível recorde, o dólar caiu 4,12%, para R$ 5,00, e o EWZ subiu 12,54%.
Desde então, os investidores trataram a vitória de Flávio como o cenário mais provável. Nos mercados de previsão, o senador aparecia com cerca de 80% de chance de vencer até a manhã deste domingo. Com o avanço da apuração, a leitura se inverteu, e o EWZ devolveu em uma noite mais do que tudo o que havia ganhado após o primeiro turno.
Os números da noite precisam ser lidos com cautela. Tanto o pregão noturno do EWZ quanto o contrato de real em Chicago operam com poucos participantes no domingo, o que faz qualquer ordem de maior volume mover os preços com força. A medida mais precisa da reação do mercado virá na segunda-feira, 26, com a abertura do dólar futuro e do Ibovespa na B3, às 9h e às 10h, respectivamente.