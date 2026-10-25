Flávio Bolsonaro (PL) vence no Distrito Federal; veja o resultado na capital

De acordo com dados da apuração, com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 54,28% dos votos válidos no Distrito Federal. Lula (PT) ficou com 45,72%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

No Distrito Federal, 2.258.320 eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.

Veja o resultado completo da votação no Distrito Federal

Quem foi eleita governadora do Distrito Federal?

Com 100% das urnas apuradas, Celina Leão (PP) é eleita no segundo turno governadora do Distrito Federal com 57,18% dos votos válidos, neste domingo, 25. Leandro Grass (PT) ficou em segundo lugar, com 42,82%.

Veja os detalhes do resultado para governador no Distrito Federal

Quem são as senadoras eleitas no Distrito Federal?

As senadoras eleitas no Distrito Federal foram Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL).

Os mandatos de ambas (com duração de oito anos) começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.

Os resultados das votações para deputado distrital e federal podem ser consultados na página de apuração das eleições da EXAME.

Como ficou o primeiro turno para presidente no Distrito Federal?

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 51,31% dos votos válidos no Distrito Federal, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 38,11%. Ronaldo Caiado recebeu 4,80%, Renan Santos teve 2,64% e Escritor Augusto Cury ficou com 2,59%.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno tem até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. É necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.