Temer declara apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno contra Lula

O ex-presidente Michel Temer (MDB) declarou apoio nesta segunda-feira, 5, ao senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), na disputa do segundo turno contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"A sociedade não quer fórmulas repetidas e discursos grosseiros. Quer novas ideias, atitudes, novos projetos e um caminho diferente. Quer, portanto, reconexão. E reconexão é Flávio", disse em vídeo divulgado nas redes sociais.

No primeiro turno, Flávio terminou à frente com 47,03% dos votos válidos. Lula registrou 45,16% dos votos.

Temer afirmou que as "urnas falaram" e que o povo brasileiro "deixou claro que quer mudança".

"O povo brasileiro, autoridade única na democracia, deixou claro que quer mudança. Quer atenção e respeito. Quem entendeu isso foi reeleito. Com os demais, deu-se a renovação", afirmou.

O ex-presidente disse ainda que o desejo de renovação apareceu "fortemente" na composição do Congresso e na força da candidatura de Flávio.