Mercados preditivos apontaram vitória de Lula desde às 19h

Os mercados preditivos Polymarket e Kalshi registraram uma virada para o candidato Luiz Inácio Lula de Silva desde às 19h (horário de Brasília), quando havia perto de 1% das urnas apuradas.

No começo deste domingo, o candidato Flávio Bolsonaro chegou a ter 80% das chances, mas logo que as urnas foram fechadas houve um forte crescimento no volume de apostas para o petista.

Eram 17h11 quando a diferença entre entre Flávio e Lula caiu para 66% a 34%. O que se viu a seguir foi um crescimento constante do petista em relação ao filho de Jair Bolsonaro.

Evolução das apostas no Polymarket

Mercados preditivos

Mercados preditivos são plataformas nas quais os usuários podem colocar dinheiro na hipótese que consideram ser mais provável de acontecer em eventos do mundo real. Segundo as empresas do setor, o modelo é diferente de uma casa de aposta, pois o usuário não está jogando contra a banca. As plataformas dizem que cobram taxas de cada "aposta", mas a disputa é entre os usuários, sem participação delas.

Apesar disso, os mercados preditivos foram considerados casas de apostas irregulares pelo governo brasileiro em abril deste ano.

"Entende-se que as plataformas de mercados de previsão que ofertam contratos de eventos reais de temáticas esportivas e outras temáticas diversas de econômico financeiras exploram ilicitamente a modalidade lotérica de aposta de quota fixa, sugerindo-se que seu acesso por brasileiros seja bloqueado por esta Secretaria, conforme previsto na Lei nº 14.790/23, em seu art. 17", diz nota técnica da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Depois da decisão do governo, tanto Kalshi quanto Polymarket foram proibidas no país e só podem ser acessadas mediante o uso de uma rede privada virtual (VPN).

Isso não impediu, no entanto, que contratos sobre as eleições brasileiras continuassem a ser operados nessas plataformas. Além da eleição presidencial, o Polymarket registrou contratos para a eleição de senador em cada estado brasileiro antes do primeiro turno.

Flávio aparecia muito à frente na véspera

Ontem, Flávio aparecia com mais de 80% de chance de ser eleito, algo que destoava muito do empate técnico que aparecia nas pesquisas de intenção de voto.

Especialistas comentam que esse nível de favoritismo acaba fortalecendo os movimentos de virada, uma vez que os usuários têm muito incentivo em apostar na posição perdedora, que paga mais.

No começo do dia, uma aposta na vitória de Lula estava pagando quase cinco vezes o valor apostado.

Esse incentivo econômico é, para os defensores dos mercados preditivos, o motivo por que as plataformas costumam acertar mais do que as pesquisas. Afinal, seria menos racional apostar em algo em que não se acredita.

Entretanto, isso não se confirmou nas eleições brasileiras de 2026 pelo menos até o começo da apuração.

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