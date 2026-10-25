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Eleição presidente em Maceió: Bolsonaro lidera na capital, mas Lula ganha no estado

No Alagoas, 2,4 milhões eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil

Em Alagoas, 2,4 milhões eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil

Em Alagoas, 2,4 milhões eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 21h48.

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De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 52,01% dos votos válidos em Maceió. Lula (PT) ficou com 47,99%.

No entanto, no estado, Lula fez 60,77% e Flávio Bolsonaro, 39,23%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

Em Alagoas, 2,4 milhões eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO

Quem foi eleito governador de Alagoas?

Com 100% das urnas apuradas, João Henrique Caldas (PSDB) foi eleito governador de Alagoas no 1º turno, ocorrido em 4 de outubro, com 892.484 votos, o equivalente a 52,20% dos votos válidos. 

Veja os detalhes do resultado das eleições em ESTADO

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Quem são os senadores eleitos em Alagoas?

Os alagoanos elegeram como senadores o atual deputado Arthur Lira (PP-AL) e Marina JHC (PSDB), ex-primeira-dama de Maceió. Lira alcançou 948.703 votos (28,9% dos votos válidos), e Marina JHC chegou a 926.860 (28,2% dos votos válidos).

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Como ficou o primeiro turno em Alagoas?

No primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, o presidente Lula recebeu 54,73% dos votos válidos em Alagoas. Flávio Bolsonaro obteve 40,50%, segundo o TSE.

Acompanhe tudo sobre:MaceióAlagoasFlávio BolsonaroLuiz Inácio Lula da Silva

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