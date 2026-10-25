Flávio Bolsonaro lidera na América do Sul; Lula na Europa

O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera a votação na América do Sul, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está à frente na Europa, segundo os boletins de urna do segundo turno das eleições presidenciais de 2026 divulgados neste domingo, 25 de outubro, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nos boletins já publicados da América do Sul, Flávio Bolsonaro concentra 74,4% dos votos válidos. Na Europa, incluindo a Turquia, Lula soma 67,1%. Os percentuais consideram apenas as seções eleitorais com resultados disponíveis e ainda podem mudar com a chegada de novos boletins.

A divulgação dos primeiros resultados sul-americanos, por volta das 19h45, reduziu a vantagem de Lula na votação geral do exterior. Antes da atualização, o presidente tinha 59,7% dos votos válidos. Com a chegada dos novos boletins, o percentual recuou para 58,7%.

Com 801 dos 1.351 boletins de urna do exterior publicados, o equivalente a 59,3%, Lula somava 143.274 votos, contra 100.816 de Flávio Bolsonaro. A diferença era de 42.458 votos.

Os Estados Unidos, que concentram o maior colégio eleitoral brasileiro fora do país, ainda não tinham boletins publicados até as 19h47. O país reúne 358 seções eleitorais e tem mais de 265 mil brasileiros aptos a votar.

Como está a votação na América do Sul

O Paraguai apresenta uma das maiores diferenças entre os candidatos na região. Com 14 dos 16 boletins de urna publicados, Flávio Bolsonaro recebeu 4.268 votos, equivalentes a 87,3% dos válidos, contra 620 votos de Lula (12,7%).

A diferença entre os candidatos chegou a 3.648 votos nas seções contabilizadas.

Na Argentina e no Chile, o cenário é diferente. Lula aparece à frente nos dois países, embora a divulgação dos boletins ainda esteja incompleta.

Na Argentina, o presidente recebeu 53,7% dos votos válidos já contabilizados, contra 46,3% de Flávio Bolsonaro. Ainda faltavam 15 boletins de Buenos Aires, além de outras seções pendentes no país.

No Chile, Lula concentrava 53,9% dos votos, enquanto o senador registrava 46,1%.

Uruguai e Bolívia também estavam entre os países sul-americanos com resultados pendentes no levantamento.

Como está a votação na Europa

Na Europa, Lula soma 120.427 votos, equivalentes a 67,1% dos válidos, contra 58.963 votos (32,9%) de Flávio Bolsonaro. O levantamento inclui a Turquia na contagem europeia.

Portugal é um dos principais responsáveis pelo volume de votos do presidente no continente. No país, Lula recebeu 34.319 votos, equivalentes a 59,4% dos válidos, contra 23.433 (40,6%) de Flávio Bolsonaro.

Na Alemanha, o presidente também registrou uma vantagem expressiva. Foram 16.549 votos para Lula, contra 4.374 para o senador, uma diferença de 12.175 votos.

Os votos pela Oceania e Ásia

O petista também liderava a votação na Oceania, com 64,3% dos votos válidos, no Oriente Médio, com 64,4%, e na África, com 54,9%.

Na Ásia, Flávio Bolsonaro tinha 78,1% dos votos válidos contabilizados, impulsionado principalmente pelo Japão. Nos 118 boletins publicados no país, o senador recebeu 28.236 votos, contra 7.014 de Lula.

Entre os 55 países com todos os boletins publicados no levantamento, Lula recebeu mais votos em 43, enquanto Flávio Bolsonaro ficou à frente em 12.

Quando termina a votação no exterior

A divulgação dos resultados do exterior ainda depende das seções eleitorais localizadas nas Américas.

Os Estados Unidos concentram o maior número de eleitores brasileiros fora do país, seguidos por Portugal e Japão. O território americano também reúne 358 das 1.351 seções eleitorais instaladas no exterior.

Entre as cidades americanas com votação estão Boston, Miami, Nova York, Los Angeles e São Francisco.

As últimas urnas do exterior encerram a votação às 21h, pelo horário de Brasília, em Los Angeles e São Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos.

A publicação dos boletins restantes pode alterar os percentuais registrados até o momento. Os resultados parciais da votação fora do Brasil não representam o resultado nacional da eleição presidencial.

Veja a votação para presidente no Brasil em diferentes países em tempo real: