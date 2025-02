Papa Francisco: o que é pneumonia bilateral, condição confirmada no último boletim médico

O Vaticano afirmou nesta terça-feira que o Papa Francisco foi diagnosticado com uma "pneumonia bilateral", que exigiu um tratamento adicional. A pneumonia é uma infecção - causada por bactérias, vírus ou fungos, em casos mais raros - respiratória que afeta o pulmão. A forma mais comum da doença acomete apenas um lado do órgão. Mas, no caso do Papa, ambos os lados do pulmão foram afetados, o que torna a condição mais grave.

Ainda de acordo com o boletim médico, o pontífice está com uma "infecção polimicrobiana", que "exigiu o uso de antibioticoterapia com cortisona", o que indica uma infecção bacteriana. Em alguns casos, pode haver infecção simultânea por vírus e bactérias, mas não se sabe se esse é o caso do Papa.

Os principais sintomas da pneumonia são: catarro amarelado; febre alta; tosse e falta de ar. No caso de idosos, nem sempre há quadro de febre e, por isso, é recomendado levar ao hospital logo nas primeiras 24 horas de manifestação dos sintomas.

Em geral, a pneumonia bacteriana tem uma progressão mais rápida que a viral, com início abrupto dos sintomas e, geralmente, sem nenhum sintoma respiratório anterior.