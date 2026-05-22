Futura/Apex: Lula tem 47,7% e Flávio, 42,2%, no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa da Futura Inteligência em parceria com a Apex Partners, divulgada nesta sexta-feira, 22.

No confronto direto, Lula registra 47,7% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 42,2%.

Brancos, nulos e eleitores que afirmam não votar em nenhum dos dois candidatos somam 9%, enquanto 1,2% disseram não saber ou preferiram não responder.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 11 de maio, Lula cresceu 3,3 pontos percentuais e ultrapassou Flávio, que caiu 4,7 pontos percentuais.

Essa é mais uma pesquisa divulgada após a revelação dos áudios envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

Uma reportagem do portal The Intercept Brasil revelou que o senador pediu recursos a Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, longa sobre Jair Bolsonaro. Flávio negou irregularidades e afirmou que se tratava de uma iniciativa privada.

Nos demais cenários testados de segundo turno, o petista mantém vantagem sobre nomes da direita e centro-direita.

Contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), Lula registra 47,6%, enquanto o adversário soma 36,5%. Já diante do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o presidente aparece com 48,3%, contra 35,9%.

O melhor desempenho de Lula nos cenários testados ocorre contra Romeu Zema, com vantagem de 12,4 pontos percentuais.

Em um eventual segundo turno contra Michelle Bolsonaro (PL), Lula marca 47,9%, enquanto a ex-primeira-dama registra 41,6%.

Nesse cenário, brancos e nulos chegam a 9,6%, enquanto 1% disseram não saber ou preferiram não responder.

Flávio Bolsonaro e Michelle lideram rejeição

A pesquisa também mediu a rejeição aos possíveis candidatos à Presidência em 2026.

Flávio Bolsonaro lidera o índice de rejeição entre os nomes testados. Ao todo, 52,6% afirmam que não votariam no senador em hipótese alguma.

Michelle Bolsonaro aparece numericamente empatada no topo da rejeição, com 52,1%. Lula registra índice de rejeição de 47,4%.

Entre os nomes da centro-direita, Romeu Zema aparece com 37,3% de rejeição, enquanto Ronaldo Caiado soma 32,4%.

O levantamento também mostra níveis relevantes de desconhecimento dos ex-governadores. Entre os entrevistados, 29,5% afirmam não conhecer Ronaldo Caiado ou não saber quem ele é. No caso de Romeu Zema, o percentual chega a 27,5%.

Lula tem maior índice de voto consolidado

Entre os nomes testados, Lula registra o maior percentual de eleitores que afirmam votar nele com certeza, com 41%.

Flávio Bolsonaro aparece em seguida, com 31,6%, enquanto Michelle Bolsonaro soma 26%.

Ronaldo Caiado registra 10,3% de voto consolidado, enquanto Romeu Zema aparece com 9,5%.

A pesquisa Futura Inteligência/Apex ouviu 2.000 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 15 e 20 de maio de 2026, por meio de entrevistas telefônicas assistidas por computador, método conhecido como CATI. O levantamento tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais, índice de confiança de 95% e está registrado sob o número BR-06529/2026.