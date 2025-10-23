Enem divulga locais de prova de 2025; veja como consultar

Os estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), já podem consultar o seu local de prova no site.

Informações como local, data, horário e outras instruções estão disponíveis no cartão de confirmação de inscrição, que foi divulgado nesta quinta-feira, 23.

Para consultar esses dados, acesse a página do participante.

Cartão de confirmação

Além de caneta esferográfica preta com bastão transparente, lanche leve, água e documento com foto, o Inep recomenda que o participante leve o cartão de confirmação para o dia da prova.

O documento também contém o idioma escolhido para a prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol), as datas do exame e as solicitações de atendimento especializado (no caso de pessoas com deficiência ou lactantes, por exemplo) e de tratamento por nome social.

O Inep também recomenda que os participantes pesquisem o local de prova e cheguem com antecedência. O portão fecha às 13h.

Cidades do Pará

O exame será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, menos em três cidades paraenses que receberão a COP 30.

Em Belém, Ananindeua e Marituba, o Enem será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro.