A lista de espera do ProUni 2025 foi divulgada nesta terça-feira, 1º de abril. Os candidatos pré-aprovados devem comprovar as informações prestadas nas inscrições até 11 de abril, e a verificação pode ser feita diretamente nos sites das instituições de ensino. A lista está disponível no Portal Único de Acesso.

Embora já tenham sido pré-selecionados, os candidatos que não cumprirem a etapa de comprovação perderão a vaga. A fase de verificação pode incluir processos próprios de seleção das universidades e faculdades, mas não poderão ser cobradas taxas nem exigidos critérios mais rigorosos do que os aplicados nos vestibulares tradicionais.

As etapas podem ser realizadas tanto presencialmente quanto de forma remota, de acordo com as regras de cada universidade. Ao receber a documentação, a instituição deverá fornecer um documento de confirmação da entrega.

Os documentos exigidos são de identificação do candidato e dos membros do grupo familiar, além dos comprovantes de residência; de ensino médio; de rendimentos; de professor da educação básica, quando for o caso; de separação, divórcio ou óbito dos pais; e de deficiência, quando for o caso.

Para bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal per capita do candidato inscrito não pode exceder o valor de um salário mínimo e meio (R$ 2.277, em 2025). No caso de bolsas parciais, o candidato deve comprovar que a renda familiar bruta mensal por pessoa exigida é de até três salários mínimos (R$ 4.554, em 2025).

As instituições de ensino ainda podem fazer exigências adicionais.

Prouni 2025

O ProUni 2025 oferece um total de 338 mil bolsas de estudos entre integrais e parciais para o primeiro semestre. O curso de Administração liderou a distribuição de vagas, com 36.963 bolsas, seguido por Pedagogia (25.573 bolsas) e Ciências Contábeis (21.745 bolsas).

Para participar do programa, os candidatos precisaram ter realizado as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2023 ou 2024, com nota mínima de 450 pontos e sem zerar a redação. Além disso, o participante não poderia ter se inscrito como treineiro.

*Com Agência Brasil