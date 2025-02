Prouni divulga resultados da 1ª chamada; saiba como consultar

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, nesta terça-feira, 4, a lista de candidatos pré-selecionados para o Programa Universidade para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2025. Ao todo, o programa disponibiliza 338.444 bolsas de estudo, sendo 203.539 integrais e 134.905 parciais, em 403 cursos de 1.031 instituições privadas de ensino superior. O processo seletivo foi baseado nos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edição de 2023 ou 2024.

A consulta ao resultado pode ser feita pelo site oficial do MEC, acessando a plataforma do Prouni no endereço https://acessounico.mec.gov.br/prouni.Os pré-selecionados ainda precisam comprovar as informações inseridas no momento da inscrição. A etapa de comprovação deve ser feita diretamente nas instituições de ensino, onde os candidatos devem apresentar documentos que confirmem dados como renda familiar per capita e a conclusão do ensino médio.

A seleção de candidatos para as bolsas integrais e parciais é feita com base em critérios de renda e desempenho no Enem, sendo necessário ter atingido no mínimo 450 pontos em cada área do exame e ter nota superior a zero na redação. Além disso, a distribuição das vagas respeita as cotas raciais e para pessoas com deficiência, seguindo a porcentagem desses grupos na população dos estados.

Calendário do Prouni 2025 - 1º Semestre

O cronograma das etapas de inscrição e seleção do Prouni para o primeiro semestre de 2025 é o seguinte:

Resultado da 1ª chamada: 4 de fevereiro de 2025

Resultado da 2ª chamada: 28 de fevereiro de 2025

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 e 27 de março de 2025

Resultado da lista de espera: 1º de abril de 2025

Total de bolsas e distribuição por UF

O programa oferece uma grande quantidade de bolsas em todo o país, com destaque para São Paulo, que concentra a maior parte das vagas. Confira a tabela abaixo com a distribuição de bolsas por estado:

UF Total de bolsas AC 1.359 AL 3.113 AM 7.797 AP 1.601 BA 18.742 CE 11.279 DF 9.391 ES 8.259 GO 15.786 MA 9.911 MG 34.039 MS 3.079 MT 4.993 PA 11.528 PB 4.710 PE 13.290 PI 3.876 PR 22.639 RJ 19.209 RN 2.790 RO 2.930 RR 953 RS 14.538 SC 25.461 SE 3.084 SP 80.144 TO 3.943 Total 338.444

Fonte: MEC

Para o caso de notas idênticas entre os candidatos, o critério de desempate segue a ordem de prioridade: maior nota na redação, seguida pelas notas das provas de linguagens, matemática, ciências da natureza e, por fim, ciências humanas.

Cotas no Prouni

O programa oferece um número de vagas destinado a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, seguindo a proporção desses grupos na população do estado, conforme o último censo do IBGE. Os cotistas devem, obrigatoriamente, atender a todos os critérios do programa, incluindo a renda familiar.

Como consultar o resultado e garantir a vaga

Os candidatos que foram pré-selecionados devem se atentar às datas e procedimentos para a comprovação das informações. O prazo para manifestação de interesse na lista de espera será entre os dias 26 e 27 de março, e a lista final será divulgada em 1º de abril. Em caso de não formação de turma ou desistência, o candidato poderá ser convocado para uma nova chamada.

Além disso, os estudantes que forem contemplados com bolsas parciais poderão financiar a outra metade do valor da mensalidade por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), enquanto o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) não permite a acumulação com o Prouni.

A informação detalhada sobre os requisitos de inscrição, critérios de renda e documentos necessários pode ser consultada diretamente no site oficial do MEC.