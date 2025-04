Isenção do Enem 2025: prazos e requisitos para solicitar taxa de inscrição gratuita

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já tem suas datas definidas para quem deseja solicitar isenção da taxa de inscrição. O pedido pode ser feito entre 14 e 25 de abril, conforme o cronograma divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no Diário Oficial da União. Os interessados em garantir a gratuidade devem atender a critérios específicos definidos pelo Inep.

Quem pode solicitar a isenção?

O direito à isenção da taxa de inscrição do Enem 2025 está disponível para três grupos principais de candidatos, conforme estabelece o edital do Inep:

Estudantes do último ano do ensino médio em escolas públicas , independentemente da modalidade de ensino;

Candidatos que concluíram o ensino médio em escolas públicas ou em escolas privadas como bolsistas integrais , com renda per capita de até 1,5 salário mínimo;

Membros de famílias de baixa renda, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

A solicitação deve ser feita online no site oficial do Enem. Para isso, os candidatos precisam acessar a Página do Participante, preencher informações pessoais como CPF, data de nascimento, e-mail e telefone, além de justificar possíveis ausências no Enem 2024, caso sejam isentos e não tenham comparecido à prova do ano anterior.

Como justificar a ausência no Enem 2024

Candidatos isentos que não compareceram ao Enem 2024 devem apresentar documentos que comprovem os motivos da ausência, caso contrário, perderão o direito à isenção em 2025. Para justificar a falta, os documentos aceitos pelo Inep incluem:

Boletim de ocorrência por assalto, furto ou acidente de trânsito;

Certidão de casamento ou contrato de união estável na data da prova;

Certidão de óbito de familiar próximo;

Certidão de nascimento comprovando maternidade ou paternidade;

Laudo médico ou atestado de internação hospitalar;

Mandado de prisão ou documento que comprove privação de liberdade;

Comprovantes de mudança de domicílio ou intercâmbio acadêmico.

É importante destacar que documentos autodeclaratórios ou emitidos por pais ou responsáveis não serão aceitos.

Prazo e cronograma de isenção

O prazo para a solicitação de isenção vai de 14 a 25 de abril de 2025. O resultado da análise das justificativas de ausência e pedidos de isenção será divulgado no dia 12 de maio. Os candidatos que tiverem seus pedidos negados poderão recorrer entre 12 e 16 de maio. Vale ressaltar que, mesmo sendo aprovado na solicitação de isenção, o candidato deve se inscrever formalmente na Página do Participante em data a ser divulgada posteriormente.

A inscrição definitiva no Enem 2025, independentemente da isenção, deverá ser realizada em um novo período, que será anunciado pelo Inep em breve.