Como consultar o contracheque no SOUGOV: veja o passo a passo completo

O SOUGOV.br é uma plataforma criada pelo Governo Federal que concentra uma série de benefícios e dados administrativos. E os contracheques de servidores públicos podem inclusive ser checados dentro deste site. Mas como fazer isso? Saiba aqui o que é e como consultar o contracheque, além de conhecer também a plataforma SOUGOV e suas funcionalidades para os cidadãos brasileiros.

O que é um contracheque?

Todos os trabalhadores assalariados recebem contracheques. Eles são a comprovação do pagamento por parte dos empregadores. Também chamado de holerite, o contracheque, no caso de funcionários públicos, é disponibilizado no Portal do Servidor, pelo site do SouGov.br.Dentro do site, é possível investigar todo o histórico de recebimentos.

Nesta matéria vamos explicar de forma detalhada como se cadastrar na plataforma, como consultar o seu histórico e demais funcionalidades do site.

O que é e como funciona o SOUGOV.BR?

O SOUGOV é uma plataforma que está disponível para celulares nos sistemas operacionais Android e IOS. Nela, são reunidos os principais serviços que um servidor público federal pode necessitar, como por exemplo, consultar o contracheque.

São 107 serviços que podem ser consultados na plataforma. Basta que o cidadão tenha uma conta no Gov.Br e acesso a internet para utilizar a funcionalidade.

Como criar uma conta no SOUGOV.BR?

Veja um passo a passo para se cadastrar no SouGov:

Entre em sua loja de aplicativos para celular; Procure pelo aplicativo "SouGov"; Clique em instalar; Abra a ferramenta; Faça login com a sua conta Gov.br; Preencha seu CPF; Insira sua senha Gov.br; Autorize o uso de dados pessoais; E pronto, você já tem acesso aos serviços do Sou.Gov.

Passo a passo para acessar o contracheque pelo SouGov

Agora que você já está familiarizado com a plataforma, vamos detalhar um passo a passo para acessar o contracheque pelo SouGov. Inclusive, depois de logado no SouGov, você poderá ativar a notificação mensal da prévia do seu contracheque.

Veja o passo a passo:

Acesse o aplicativo; Escolha a opção "Auto-atendimento"; Selecione "Consulta contracheque"; Informe o mês de consulta; Faça o download do documento.

Como compartilhar o contracheque pelo aplicativo?

Para compartilhar o documento emitido no app do SouGov, também é muito fácil. Você pode enviá-lo por e-mail ou escolher outro aplicativo que o seu celular sugerir. Veja só:

Clique no contracheque que deseja compartilhar; Selecione os três pontinhos no canto direito superior; Abra as opções de compartilhamento; Clique em "Enviar arquivo"; Selecione a opção email.

Principais serviços do SouGOV

O aplicativo Sou.Gov tem muitas outras funcionalidades para auxiliar os servidores públicos em seu dia-a-dia, além da emissão do contracheque. Listamos todas elas para servidores da ativa, servidores aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis, além de gestores.

Os serviços mais utilizados hoje em dia são o acesso a contracheques, acesso à declaração do imposto de renda e empréstimos consignados.

Lista de serviços do SouGOV

Veja a lista completa de serviços que você fazer pelo aplicativo, em ordem alfabética:

Assistente Virtual – Sol (atendimento ao usuário); Atestado médico (encaminhamento); Autorização de acesso à Declaração do IRPF; Avaliação de Serviços pelos Usuários; Cadastro: consultar redução da jornada de trabalho, licença incentivada e dossiê consolidado; Cadastro/alteração de Dados Bancários; Carteira Funcional; Carteira Funcional Especial; Central de Mensagens (com comunicados do órgão central de gestão de pessoas da APF); Comprovante de Rendimento Extra Siape (encaminhamento); Comprovante de Rendimentos; Consulta a Afastamentos; Consulta a Dados Funcionais; Consulta a Férias; Consulta a Inconsistências Cadastrais (Pendente); Consulta à solicitação da validação cadastral; Consulta ao Comprovante de Pensão Alimentícia; Consulta aos Dados Pessoais; Consulta de dependentes; Contracheque; Currículo e Oportunidades; Dados Pessoais (podem ser alterados pelo servidor); Ficha Financeira Anual; Financeiro: consultar pagamento de decisão judicial; Localização de Unidade de Gestão de pessoas assistente virtual – Sol (atendimento ao usuário).

Como resolver problemas de acesso ao SouGov

Está enfrentando problemas para acessar o portal SouGov? Antes de mais nada você precisa compreender como funciona o sistema de segurança do Gov.br. Muito provavelmente a dificuldade encontrada pode ser sanada a partir das informações abaixo.

Há três níveis de segurança aos quais a sua conta pode se enquadrar. Esses níveis são dados de acordo com a validação dos dados do usuário, então, quanto mais dados houver nas bases do Governo Federal, maiores as chances de você elevar a sua categoria.

Confira como aumentar o nível da sua conta no Gov.br

Bronze

São contas que foram criadas via formulário online da Receita Federal, cadastro online ou presencial pelo INSS ou, então, mediante a uma validação dos dados em um posto do Senatran (Secretaria nacional de trânsito).

Essa é a categoria inicial assim que você cria a sua conta no Gov.BR.

Órgãos envolvidos na categoria:

Receita Federal;

INSS;

SENATRAN.

Prata

Para conseguir um upgrade para a conta PRATA no Gov.br, você pode confirmar dados como reconhecimento facial pelo SENATRAN, responsável pela validação dos dados de internet banking. Caso você seja servidor público federal, valide seus dados pelo SIGEPE.

Órgãos envolvidos na categoria:

SENATRAN;

BANCOS;

SIGEPE.

Ouro

Agora, se você pretende chegar ao nível mais alto dentro do Gov.br, o ouro, você pode realizar o reconhecimento facial pelo aplicativo para cruzamento de seu registro junto a Justiça Eleitoral. Ao ler o QR code disponível na Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Órgãos envolvidos na categoria:

Justiça eleitoral

Carteira de identidade (CIN)

Certificado digital

Também é muito comum enfrentar problemas na plataforma que estejam relacionados a verificação do e-mail cadastrado, sempre se certifique o nível da sua conta no Gov.br, como também se o seu e-mail está validado.

Para validar o seu email, é simples, basta:

Entrar no portal de serviços do governo;

Selecionar a opção "alterar meu e-mail para fazer nova senha";

Fornecer as informações necessárias e encaminhar os documentos solicitados;

Clicar em "Enviar solicitação".

Saiba que qualquer serviço que você queira usar no SouGov.br depende do cadastro prévio no Gov.br. São muitas funcionalidades que podem ser desbloqueadas de acordo com o fornecimento de dados ao login.

Siga o passo a passo destacado no texto e você conseguirá consultar seu contracheque e usufruir de muitos outros serviços online disponibilizados pelo Governo Federal.

