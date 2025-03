Leilão das linhas 11, 12 e 13 da CPTM: CCR e grupo Comporte apresentam proposta pela concessão

O leilão do Lote Alto Tietê, que contempla a concessão das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), recebeu duas propostas, segundo apurou a EXAME.

Segundo pessoas envolvidas no processo, a CCR e Grupo Comporte fizeram proposta pela concessão. A EXAME apurou ainda que o grupo Transdev esteve na B3, mas não apresentou proposta.

A CCR já tem no seu portifólio, por meio da Via Mobilidade, duas linhas, a 8-Diamante e a 9-Esmeralda. O grupo Comporte participa do consórcio que venceu o leilão para construção do Trem Intercidades São Paulo e Campinas e administração da linha 7-Rubi.

A entrega dos envelopes aconteceu nesta terça-feira, 25. O certame vai ocorrer dia 28 de março na sede da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo.

Como será o leilão das linhas 11, 12 e 13 da CPTM

O leilão prevê que a futura concessionária terá que investir R$ 14,3 bilhões ao longo de 25 anos. O contrato prevê a requalificação das três linhas e a ampliação da rede ferroviária.

Serão construídas oito novas estações e reformadas 24 já existentes, além da eliminação de todas as passagens ao nível, que serão substituídas por passarelas, viadutos ou passagens subterrâneas.

As linhas também passarão por investimentos na rede aérea, via permanente e sinalização, além da implantação de novos equipamentos e sistemas. Até 2040, a previsão do governo estadual é que as três linhas transportem juntas 1,3 milhão de passageiros por dia em média útil.

Com os investimentos, o governo promete redução do intervalo dos trens das três linhas.

A concessão inclui um programa de investimentos iniciais e uma fase de transição operacional de 24 meses com a CPTM, com previsão de treinamentos e operação assistida da concessionária.