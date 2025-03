Greve da CPTM não afetará todas as linhas de SP; saiba quais devem estar em operação nesta quarta

A greve convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil (STEFZCB) para quarta-feira, 26, terá impacto parcial no transporte metropolitano do Estado de São Paulo.

Segundo o sindicato, a greve terá início à 0h da próxima quarta-feira, 26, e afetará apenas os trechos operados por funcionários ligados ao STEFZCB. A paralisação deve interromper os serviços das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. A greve tem potencial de impactar 830 mil passageiros por dia nas linhas que atendem, juntas, 30 estações.

Procurado pela EXAME, o Sindicato dos Ferroviários de São Paulo, que representa os trabalhadores da linha 7-Rubi — já concedida à iniciativa privada, mas ainda em fase de transição — e da linha 10-Turquesa, que deve ir a leilão até o fim do ano, afirmou que apoia o movimento, mas não terá adesão de seus membros à greve. Com isso, as linhas devem funcionar normalmente.

Operadas pela Via Mobilidade, as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda também não serão impactadas pela paralisação proposta para amanhã.

A paralisação tem como mote o leilão das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), previsto para o dia 28 de março na sede da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo.

A entidade sindical afirmou que a greve não será encerrada caso ocorram demissões e só será suspensa com garantia formal do cancelamento do leilão.

“Greve até o cancelamento do leilão: só paramos com garantia por escrito de Tarcísio Freitas de que o leilão foi cancelado”, afirmou o sindicato em nota.

Metrô entrará em greve nesta quarta?

Procurado pela EXAME, o sindicato dos Metroviários afirmou que não convocou seus trabalhadores para entrarem em greve em apoio aos funcionários das linhas 11, 12 e 13.

A assembleia da categoria marcada para esta terça-feira tratará apenas de questões relacionadas à negociação da campanha salarial deste ano e discutirá formas de "lutar para apoiar os ferroviários". A assessoria afirmou que não haveria tempo hábil para seguir a legislação e realizar uma paralisação das linhas do Metrô.

Com isso, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô funcionarão normalmente. As linhas 4-Amarela e 5-Lilás, operadas pela iniciativa privada, também não serão impactadas pela greve da CPTM.