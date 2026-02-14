José Álvaro Moisés, um dos fundadores do PT, morre afogado aos 81 anos

O professor aposentado da Universidade de São Paulo (USP) e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT), José Álvaro Moisés, de 81 anos, morreu afogado na praia de Itamambuca, em Ubatuba, na tarde de sexta-feira, 13. A identidade da vítima foi confirmada na manhã deste sábado pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) e pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso foi registrado como morte suspeita e morte acidental. O documento informa que uma amiga que acompanhava o professor relatou à Polícia Civil que estava na praia com ele e outros amigos. O grupo teria chegado ao local por volta das 17h30.

Repercussão

Em nota, a USP lamentou a morte do professor e destacou o legado deixado por ele ao longo de sua trajetória acadêmica. A Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP) também se manifestou, ressaltando a contribuição de Moisés para a área.

“Sua trajetória acadêmica, marcada pelo rigor intelectual e pelo compromisso com a vida pública, deixa um legado incontornável para a área e para gerações de pesquisadoras e pesquisadores. Neste momento de tristeza, a ABCP manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos(as), colegas e estudantes”, afirmou a entidade.

Perfil