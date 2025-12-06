Flávio pede mobilização por anistia após escolha de Bolsonaro

Após anunciar que será o sucessor político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2026, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que começará as negociações para "aprovar a anistia" ainda este ano.

Em um tuíte publicado neste sábado, 6, Flávio pediu o apoio das lideranças políticas que se consideram "anti-Lula".

"Espero não estar sendo radical por querer anistia para inocentes. Temos só duas semanas, vamos unir a direita!", escreveu o senador.

Tomada a decisão ontem, hoje começo as negociações! O primeiro gesto que eu peço a todas as lideranças políticas que se dizem anti-lula é aprovar a anistia ainda este ano! Espero não estar sendo radical por querer anistia para inocentes. Temos só duas semanas, vamos unir a… pic.twitter.com/u05dFpSqHu — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) December 6, 2025

O projeto de lei prevê anistia a envolvidos em atos golpistas.

O PL tenta avançar com a pauta desde o ano passado. Em setembro, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência do texto, mas a proposta permanece travada na Casa Legislativa.

Fortalecimento da família

Como mostrou a Exame, após a detenção do ex-chefe do Executivo ampliou-se a percepção no círculo mais próximo de Bolsonaro de que é importante lançar alguém com o sobrenome da família para manter o protagonismo e evitar um esvaziamento político.

O parlamentar deve começar viagens pelo país para negociar a formação de palanques estaduais fortes. A prioridade é fidelizar em São Paulo o apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que também sonhava com a candidatura presidencial.

Jair Bolsonaro, porém, optou por um nome da própria família para não correr o risco de perder o controle dos rumos do campo conservador.

Diante desse cenário, a escolha por Flávio era vista como natural por aliados. Isso porque, o outro filho que tem mandato no Congresso, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), está nos Estados Unidos para evitar eventual prisão e o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), embora seja o estrategista das redes sociais, não tem perfil para enfrentar uma disputa presidencial.

Outro objetivo de Flávio é atrair grandes partidos para seu projeto. Apesar de não ser o preferido das legendas de centro-direita, pessoas próximas à família afirmaram à Exame que ainda confiam na obtenção do apoio do PP, União Brasil e Republicanos.