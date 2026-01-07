Brasil

PT aciona Justiça contra políticos que ligaram partido ao narcotráfico

Ao menos cinco parlamentares já foram alvos dos petistas nos últimos dias, que também questionam declarações que 'normalizam intervenção militar estrangeira no Brasil'

Da redação, com agências

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 11h52.

O PT passou a acionar a Justiça contra políticos da direita após a captura do líder venezuelano Nicolás Maduro pelos Estados Unidos no último sábado, 3.

A reação veio depois de declarações que associaram o partido e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao narcotráfico na América Latina, em meio ao anúncio de que Maduro será julgado nos EUA por crimes como conspiração para narcoterrorismo e conspiração para importação de cocaína.

Segundo a sigla, as manifestações feitas por adversários políticos extrapolam a crítica e passam a normalizar ou incentivar uma intervenção estrangeira no Brasil.

Entre os alvos está o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que compartilhou nas redes sociais uma montagem em que Lula aparece sendo preso em meio a uma intervenção externa.

Na terça-feira, 6, o deputado Lindbergh Farias (RJ), líder do PT na Câmara, protocolou uma representação na Polícia Federal contra Nikolas. Segundo Lindbergh, o parlamentar “tem que ser preso por traição e atentado contra a soberania nacional”.

Na representação, o petista afirma que Nikolas, assim como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, deve responder criminalmente por “normalizar intervenção militar estrangeira no Brasil”.

Na segunda-feira, o deputado federal Reimont (PT-RJ) já havia protocolado outro pedido de prisão contra Nikolas. Segundo ele, o político teria sugerido a invasão do país "para o sequestro do Presidente da República", e deve ser investigado pelo Ministério Público Federal. Reimont solicitou a remoção do conteúdo publicado por Nikolas e o bloqueio de suas redes sociais.

"Maduro não deve ser preso por ser um ditador, mas eu devo ser preso por um meme. Vão se lascar", reagiu Nikolas, na terça-feira, 6, nas redes sociais.

Na mesma ocasião, ele discordou que a ação dos EUA pode ser feita em outros países. Nikolas lembrou das declarações em que Maduro "desafiou" presidente Donald Trump e "abriu um precedente" ao pedir para capturá-lo, e mencionou as críticas feitas pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que também se tornou alvo do líder americano.

Outros políticos processados pelo PT

Também nesta terça-feira, segundo informou o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o PT decidiu processar o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD). Ele definiu o partido como “narcoafetivo” ao comentar, na segunda-feira, 5, a situação dos imigrantes venezuelanos no estado.

"Acredito que esse êxodo vai acabar levando aquelas pessoas, principalmente que estão na fronteira, a retornar ao seu país, onde vão poder desfrutar de liberdade. Porque vai deixar de ter aquele estado narcoafetivo, como o PT que temos aqui. Lamentavelmente, o partido que está no poder aqui no Brasil é um partido narcoafetivo", afirmou Ramuth.

Antes, o partido havia ingressado com uma ação judicial contra o deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP) por dano moral. Nas redes sociais, o parlamentar publicou um vídeo em que associa o PT e Lula ao tráfico de drogas.

"Tem que ser preso", escreveu Bylinskyj sobre o petista, que divulgou uma foto dele abraçado com Maduro. Segundo o PT, o conteúdo difunde "narrativa sabidamente falsa e difamatória sem qualquer lastro fático ou jurídico", e teve "ampla circulação e elevado engajamento", tendo "gravidade adicional" por ter sido divulgado em período pré-eleitoral.

*Com informações do Globo

