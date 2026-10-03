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Quanto ganha um senador em 2026 e quem define esse valor?

Salário é o mesmo dos deputados federais

Benefícios e verbas do mandato seguem regras próprias. (Jefferson Rudy/Agência Senado)

Benefícios e verbas do mandato seguem regras próprias. (Jefferson Rudy/Agência Senado)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 15h16.

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Um senador recebe R$ 46.366,19 brutos por mês em 2026. O valor foi definido pelo Congresso Nacional no Decreto Legislativo nº 172/2022, que estabeleceu reajustes escalonados para os membros do Legislativo, o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. O atual patamar entrou em vigor em 1º de fevereiro de 2025.

Além da remuneração, os parlamentares têm acesso a recursos para custear despesas do mandato, como a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS), auxílio-moradia e estrutura de saúde. Esses valores têm finalidade específica e não fazem parte do salário mensal.

Salário de senador é de R$ 46.366,19 por mês

O subsídio bruto mensal dos senadores é de R$ 46.366,19.

Em 12 meses, o valor soma R$ 556.394,28 brutos, antes dos descontos previstos em lei.

A remuneração é divulgada pelo Senado em seu Portal da Transparência e segue o mesmo patamar pago aos deputados federais.

Faltas sem justificativa podem reduzir o pagamento

Assim como no caso do salário de deputados, a presença em sessões deliberativas interfere no valor recebido pelo senador.

O Regimento Interno prevê desconto por ausência não justificada e também em períodos de licença particular. O controle de presença é feito pela Secretaria-Geral da Mesa e enviado ao setor responsável pelo pagamento. 

Auxílio-moradia pode chegar a R$ 5,5 mil

Senadores que não utilizam apartamento funcional podem receber auxílio-moradia de até R$ 5.500 por mês.

O pagamento depende da comprovação de despesas com aluguel ou hospedagem. O benefício é indenizatório e não integra o subsídio mensal. 

Cota parlamentar cobre gastos do mandato

A CEAPS é usada para despesas relacionadas à atividade parlamentar.

Os gastos são publicados pelo Senado em dados abertos e podem incluir custos associados ao exercício do mandato. A cota é contabilizada separadamente do salário. 

Ajuda de custo é paga no início e no fim do mandato

A legislação também prevê ajuda de custo equivalente ao valor do subsídio no começo e no encerramento do mandato.

O pagamento tem como objetivo cobrir despesas com mudança e transporte e não é incorporado à remuneração mensal. 

Os parlamentares contam com assistência à saúde, e o Senado publica informações sobre despesas médicas, hospitalares e reembolsos em seu Portal da Transparência.

As regras também podem alcançar ex-senadores em situações previstas pela legislação.

Aposentadoria depende do regime previdenciário

Não existe um valor único de aposentadoria para ex-senadores.

Os benefícios variam conforme o regime ao qual o parlamentar está vinculado e o tempo de contribuição. O Senado mantém registros de aposentadorias ligadas ao antigo Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC) e ao Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC).

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