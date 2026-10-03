Recorde de 134.797 brasileiros estão convocados para votar amanhã em Portugal

Eleições 2026: primeiro turno ocorre neste domingo, 4 (Luiz Roberto/TSE/Divulgação)
Agência de Notícias
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 15h08.
Um total de 134.797 brasileiros inscritos em Portugal está convocado para votar neste domingo, 4, no primeiro turno das eleições presidenciais, uma cifra recorde que supera em 66,63% a de 2022 e constitui o segundo maior colégio eleitoral brasileiro no exterior, atrás apenas dos Estados Unidos.
Os dados finais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), calculados a partir do cadastro oficial dos locais de votação, distribuem esse eleitorado entre Lisboa, com 78.833 inscritos; Porto, com 47.676, e Faro, com 8.288.
Lisboa é, além disso, a cidade com mais eleitores brasileiros fora do Brasil, enquanto o Porto ocupa o terceiro lugar, atrás de Boston.
Os brasileiros com domicílio eleitoral no exterior poderão votar apenas para presidente e vice-presidente. O TSE validou 12 candidaturas para o primeiro turno de 4 de outubro; se nenhuma ultrapassar a metade dos votos válidos, o segundo turno será realizado no dia 25.
O último registro administrativo português contabiliza 493.622 residentes de nacionalidade brasileira até 31 de dezembro de 2025, o equivalente a 31,1% dos estrangeiros registrados pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). O Brasil continua assim, com folga, como a principal nacionalidade estrangeira em Portugal.
Existe outra cifra oficial, mas de natureza diferente: a última estimativa por países publicada pelo Ministério das Relações Exteriores, com ano-base 2023, calculou que viviam em Portugal cerca de 513.000 brasileiros: 320.000 na jurisdição consular de Lisboa, 160.000 na do Porto e 33.000 na de Faro.
O Itamaraty adverte que se trata de uma estimativa elaborada com informações de seus postos consulares, e não de um censo administrativo.
Os 134.797 inscritos para votar representam cerca de 27,3% da população brasileira contabilizada pela AIMA, mas essa proporção não mede quantos residentes adultos têm direito político: para votar em Portugal era necessário ter a inscrição eleitoral regular e ter transferido ou solicitado o domicílio eleitoral no exterior antes do fechamento do cadastro, no último dia 6 de maio.
O eleitorado localizado em Portugal aumentou em 53.901 pessoas desde as eleições presidenciais de 2022, quando havia 80.896 inscritos.
No primeiro turno de 2022, votaram 46% dos brasileiros aptos em Portugal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva obteve então 21.839 votos, 60,39% dos válidos; enquanto Jair Bolsonaro obteve 11.218, ou 31,02%.
No segundo turno, 80.709 eleitores estavam aptos e a participação foi de 46,46%.
Lula venceu em Portugal com 23.256 votos, exatamente 64% dos válidos, contra 13.081 de Bolsonaro, que obteve 36%. EFE