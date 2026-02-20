CNU 2025: listas de aprovados serão divulgadas hoje; veja como acessar

Nesta sexta-feira, 20, sai a informação mais aguardada do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025): as listas de classificação para vagas imediatas e para lista de espera, além do edital da primeira convocação para confirmação de interesse.

As publicações serão feitas no Diário Oficial da União (DOU) e, depois, disponibilizadas de forma aberta no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).

O que será divulgado hoje no CNU 2025

O dia marca a divulgação:

das listas de classificação para vagas imediatas;

das listas de classificação para lista de espera;

do edital da 1ª convocação para confirmação de interesse.

A confirmação é obrigatória para todas as pessoas convocadas, tanto para cargos com curso de formação quanto para vagas imediatas.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) recomenda atenção especial ao período de 20 a 23 de fevereiro, quando ocorrem as primeiras etapas de confirmação.

Resultado individual já foi liberado

Antes das listas gerais, na quarta-feira, 18, a partir das 16h, a FGV liberou a consulta individual na área da pessoa candidata.

Cada inscrito pôde acessar:

resultado definitivo da prova discursiva (pós-recursos);

resultado definitivo da avaliação de títulos, quando houver;

resultado definitivo dos procedimentos de cotas, quando aplicável;

resposta ao recurso, se apresentado.

As listas completas, no formato de tabelas já divulgado anteriormente, também foram publicadas no site da banca.

Próximas datas do cronograma do CNU

Após a divulgação desta sexta-feira, o calendário segue com novas rodadas de convocação e confirmação de interesse:

23 de fevereiro, até 23h59: prazo final da 1ª rodada de confirmação, exclusivamente pelo site da FGV;

27 de fevereiro: divulgação das listas da 2ª rodada;

De 28 de fevereiro (10h) a 2 de março (23h59): prazo da 2ª rodada de confirmação;

6 de março: divulgação das listas da 3ª rodada;

De 7 de março (10h) a 9 de março (23h59): prazo da 3ª rodada de confirmação;

16 de março: divulgação das classificações finais no Diário Oficial da União e no site da FGV.

Como consultar o resultado do CNU 2025

As pessoas candidatas devem acompanhar as atualizações na área da pessoa candidata, disponível no site da FGV.

O CNU 2025 é coordenado pelo MGI em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e oferece 3.652 vagas em 32 órgãos federais.

A aplicação foi realizada de forma simultânea em 228 cidades das cinco regiões do país.