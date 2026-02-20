CNU 2025: listas de aprovados serão divulgadas hoje; veja como acessar

CNU 2025: veja quando saem os resultados (sengchoy/iStock /Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 07h53.
Nesta sexta-feira, 20, sai a informação mais aguardada do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025): as listas de classificação para vagas imediatas e para lista de espera, além do edital da primeira convocação para confirmação de interesse.
As publicações serão feitas no Diário Oficial da União (DOU) e, depois, disponibilizadas de forma aberta no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).
O dia marca a divulgação:
A confirmação é obrigatória para todas as pessoas convocadas, tanto para cargos com curso de formação quanto para vagas imediatas.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) recomenda atenção especial ao período de 20 a 23 de fevereiro, quando ocorrem as primeiras etapas de confirmação.
Antes das listas gerais, na quarta-feira, 18, a partir das 16h, a FGV liberou a consulta individual na área da pessoa candidata.
Cada inscrito pôde acessar:
As listas completas, no formato de tabelas já divulgado anteriormente, também foram publicadas no site da banca.
Após a divulgação desta sexta-feira, o calendário segue com novas rodadas de convocação e confirmação de interesse:
As pessoas candidatas devem acompanhar as atualizações na área da pessoa candidata, disponível no site da FGV.
O CNU 2025 é coordenado pelo MGI em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e oferece 3.652 vagas em 32 órgãos federais.
A aplicação foi realizada de forma simultânea em 228 cidades das cinco regiões do país.