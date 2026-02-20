Trump ordena que governo dos EUA divulgue arquivos sobre alienígenas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quinta-feira, 19, que vai determinar a divulgação de arquivos do governo americano relacionados a vida alienígena e extraterrestre.

Em publicação na rede Truth Social, Trump disse que instruirá o Departamento de Defesa e outras agências a iniciar o processo de identificação e liberação de documentos sobre “vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados e objetos voadores não identificados (OVNIs)”.

Fala de Obama reacende debate

A decisão ocorre após declarações do ex-presidente Barack Obama em entrevista ao apresentador de podcast Brian Tyler Cohen.

“Eles são reais, mas eu não os vi”, disse Obama. “E eles não estão sendo mantidos na... Área 51. Não existe nenhuma instalação subterrânea, a menos que haja uma enorme conspiração e eles a tenham escondido do presidente dos Estados Unidos.”

Depois da repercussão, Obama afirmou que não viu evidências de contato extraterrestre durante seu mandato.

“Durante meu mandato como presidente, não vi nenhuma evidência de que extraterrestres tenham entrado em contato conosco. De verdade!”, publicou.

Trump acusou Obama de revelar informações confidenciais. “Ele tirou isso de informações confidenciais... Ele não deveria estar fazendo isso”, disse a repórteres a bordo do Air Force One. “Ele cometeu um grande erro.”

Questionado se acredita na existência de alienígenas, respondeu: “Não sei se eles são reais ou não.”

O Pentágono tem investigado relatos de objetos voadores não identificados nos últimos anos. Em 2022, líderes militares afirmaram que não encontraram evidências de que alienígenas tenham visitado a Terra.

Um relatório de 2024 concluiu que investigações do governo dos EUA desde o fim da Segunda Guerra Mundial não identificaram tecnologia extraterrestre e que a maioria dos avistamentos envolvia objetos comuns interpretados de forma equivocada.