No debate da Gazeta, Boulos, Nunes, Tabata e Datena miram em Marçal e trocam acusações

A TV Gazeta e o portal My News realizam neste domingo, 1º, o quarto debate com candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo. O encontro foi marcado por acusações e ataques, em especial ao influenciador Pablo Marçal (PRTB). O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), a deputada federal Tabata Amaral (PSB), e o apresentador José Luiz Datena (PSDB) direcionaram seus ataques a Marçal, que cresceu nas últimas semanas nas pesquisas.

A imprensa, que foi informada no credenciamento que poderia acessar o estúdio do debate, foi proibida pela organização de entrar no local. Segundo os assessores dos postulantes, as regras apresentadas aos candidatos durante a semana definiam que não haveria plateia no estúdio, o que incluía jornalistas e fotógrafos. A decisão limitou o trabalho de jornalistas presentes no evento.

Ataques marcam o primeiro bloco

O primeiro bloco, que teve embate entre os candidatos, foi marcado somente por ataques e nenhuma discussão aprofundada de proposta para a cidade.

Logo na primeira pergunta, Marçal e Boulos discutiram, com o influenciador voltando a insinuar que o deputado do PSOL faz uso de drogas ilícitas. Na resposta, Boulos afirmou que Marçal é um “bandido condenado” e disse que o adversário faz uso de um processo contra outra pessoa, também chamada Guilherme Boulos, para "mentir" sobre o uso de drogas.

Marçal seguiu como alvo na pergunta seguinte feita pelo candidato à reeleição Ricardo Nunes, que o apelidou de “Pablito”. O prefeito citou uma reportagem do UOL que revelou áudios que mostram a suposta participação do influenciador em um esquema de fraudes bancárias.

A investigação da Polícia Federal apontou que Marçal integrava um grupo de pessoas que disparava e-mails com assuntos chamativos como a promessa de adesão a programas sociais do governo e conteúdos pornográficos para atrair vítimas e roubar senhas bancárias.

O ex-coach chegou a ficar preso temporariamente por dois dias no curso do inquérito em 2005 e foi condenado, mas a pena foi prescrita.

Nunes sugeriu que Marçal não teria condições de lidar com temas de segurança pública por conta de seu histórico. E foi chamado pelo influenciador de “bananinha”, que citou a investigação da “máfia das creches” contra o prefeito e ameaçou Nunes de prisão, caso ele não seja reeleito e Marçal ganhe as eleições.

O único momento da primeira parte do debate em que um tema sobre a cidade apareceu foi quando Tabata questionou Nunes sobre a queda de alfabetização em São Paulo.

“De cada três alunos, dois estão chegando no segundo ano sem saber ler e escrever. Como explica tamanha maldade? Como explica São Paulo ter caído tanto em educação?”, provocou a candidata do PSB.

Na resposta, Nunes argumentou que zerou a fila das creches.

Ainda no primeiro bloco, Nunes teve dois direitos de resposta contra posições de Marçal. “Hoje cai a máscara do Pablo Marçal. Cara condenado por roubar dinheiro das pessoas aposentadas”, resumiu Nunes.

O prefeito, contudo, foi alvo de Datena, que o chamou de “um possível condenado falando de um condenado”. Os candidatos do PSDB e do PSOL também chamaram atenção para a fila do Sistema Único de Saúde (SUS), com acusações sobre a atual gestão na área.

Em seguida, Datena e Tabata entraram no assunto da segurança pública para apontar críticas a Marçal.

“Estou entrando com uma ação na justiça eleitoral, mostrando como o Pablo, com financiamento ilegal e uso abusivo econômico, conseguiu tantos seguidores. Suspeitas de caixa dois e lavagem de dinheiro têm tudo a ver com o crime organizado. A quem interessa a candidatura de Pablo?”, argumentou Tabata.

Segundo bloco tem pergunta de jornalistas

No segundo bloco, os candidatos responderam perguntas de jornalistas. Na primeira pergunta, Marçal foi questionado sobre o seu posicionamento na eleição e a falta de apresentação de propostas. Na resposta, o ex-coach não respondeu a pergunta, e atacou o jornalista Josias de Souza e os demais adversários.

Na sequência, Boulos foi questionado sobre a privatização da Sabesp, concessões e parcerias público-privadas. Na resposta, o deputado criticou o processo e disse que Nunes aceitou assinar com a empresa, agora privada, em troca de apoio político. O atual prefeito defendeu a desestatização e afirmou que o processo irá universalizar o saneamento na cidade até 2029.

Tabata foi questionada sobre propostas em relação à segurança pública e à situação da Cracolândia. A deputada prometeu trabalho coordenado com o governo de estado e disse que Marçal, com supostas ligações com o crime organizado, não poderá lidar com esses problemas.

