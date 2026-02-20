Invest

BB anuncia pagamento de R$ 400 milhões em JCP: veja quem tem direito

Os acionistas receberão R$ 0,07014190105 por ação ordinária, em valor bruto; ações passam a ser negociadas "ex-JCP" a partir de 3 de março

Banco do Brasil: R$ 1,2 bilhão já havia sido aprovado como JCP complementar. (Rafael Henrique/Getty Images)

Ana Luiza Serrão
Repórter de Invest

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 08h52.

O Banco do Brasil divulgou a distribuição de R$ 400,4 milhões em Juros sobre o Capital Próprio (JCP), correspondente a uma remuneração antecipada relativa ao primeiro trimestre de 2026.

A decisão, divulgada em Fato Relevante na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na quinta-feira, 19, foi aprovada em 12 de fevereiro e segue o cronograma de pagamentos divulgado.

A instituição já havia aprovado R$ 1,2 bilhão em JCP complementar.

Os acionistas receberão R$ 0,07014190105 por ação ordinária, em valor bruto. Terão direito ao provento os investidores posicionados até o fim do pregão de 2 de março de 2026.

A partir de 3 de março, as ações passam a ser negociadas "ex-JCP", isto é, ex-direitos dos juros sobre o capital próprio. O pagamento está previsto para 11 de março de 2026.

Como será realizado o pagamento?

O crédito será feito em conta corrente, poupança-ouro ou pago em caixa.

No caso de ações custodiadas na Central Depositária da B3, os valores serão repassados aos acionistas por meio dos agentes de custódia.

O BB alerta, ainda, que investidores com cadastro desatualizado terão os valores dos proventos retidos até a regularização em uma agência.

Por se tratar de JCP, haverá retenção na fonte de 15% do Imposto de Renda, pontuou o vice-presidente de Gestão Financeira e de Relações com Investidores, Marco Geovanne Tobias da Silva.

Acionistas com direito à isenção devem comprovar a condição até 4 de março de 2026 em uma agência do Banco do Brasil.

