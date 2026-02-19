Receita dispensa auditor alvo de operação sobre acesso a dados de ministros do STF

O auditor fiscal Ricardo Mansano de Moraes, investigado na operação da Polícia Federal (PF) que apura o suposto vazamento de dados fiscais de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e familiares, foi dispensado de função de chefia na Receita Federal.

Ele exercia o posto de chefe substituto da Equipe de Gestão de Crédito Tributário e do Direito Creditório na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Presidente Prudente (SP).

A exoneração da função foi formalizada por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União, nesta quinta-feira, sem detalhamento sobre as razões do afastamento do cargo comissionado.

Na terça-feira, o servidor foi alvo de mandado de busca e apreensão autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. A investigação aponta que ele teria acessado de forma indevida dados fiscais de uma enteada do ministro Gilmar Mendes.

A defesa de Mansano declarou que ainda não teve acesso integral ao conteúdo das acusações e que uma "eventual manifestação técnica será apresentada oportunamente".

"Desde já, a defesa reafirma a idoneidade do servidor, profissional de reputação ilibada, que ao longo de anos de atuação junto à Receita Federal do Brasil, jamais respondeu a qualquer falta funcional. No momento oportuno, com acesso aos elementos formais, os fatos serão devidamente esclarecidos e a verdade prevalecerá".

Além de Mansano, outros três servidores cedidos ao Fisco pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), empresa pública de tecnologia da informação do governo federal, foram alvo da operação. Eles foram afastados das funções, proibidos de acessar as dependências da Receita, utilizar sistemas internos e deixar o país.

Os mandados foram cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Entre os municípios estão São José do Rio Preto, Guarujá e Salvador.

(Com informações da agência O Globo)