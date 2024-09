O atual prefeito e candidato à reeleição, João Campos (PSB), segue na liderança na disputa pela prefeitura de Recife com 65,2% das intenções de voto, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 30.

Na segunda posição, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) aparece com 21,3%. A deputada estadual Dani Portela (PSOL) tem 4,5%, e o ex-secretário do Turismo de Pernambuco Daniel Coelho (PSD) tem 4,4%. Pela margem de erro, os dois estão tecnicamente empatados na terceira posição.

Tecio Tales (NOVO) aparece com 2,1%, e os demais candidatos não ultrapassam 1% cada. Brancos e nulos somam 1,2%, enquanto os indecisos são 1,1%.

Pesquisa para prefeito em Recife

João Campos (PSB): 65,2%

Gilson Machado (PL): 21,3%

Dani Portela (PSOL): 4,5%

Daniel Coelho (PSD): 4,4%

Tecio Teles (NOVO): 2,1%

Ludmila (UP): 0,1%

Simone Fontana (PSTU): 0,1%

Victor Assis (PCO): 0%

Não sei: 1,1%

Voto branco/nulo: 1,2%

A pesquisa foi registrada no TSE como PE-06253/2024 e realizou 1.202 entrevistas entre os dias 24 e 29 de setembro, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança do levantamento é de 95%.

Quando vai ser a eleição para prefeito?

As eleições municipais de 2024 vão acontecer no dia 6 de outubro de 2024, o primeiro domingo do mês. Já o segundo turno, se houver, deve acontecer no último domingo do mês, dia 27 outubro, nas cidades com mais de 200.000 eleitores em que a candidata ou candidato mais votado à prefeitura não tenha atingido a maioria absoluta, isto é, metade mais um dos votos válidos (excluídos brancos e nulos).