O atual prefeito João Henrique Caldas, o JHC (PL), lidera a corrida eleitoral por um segundo mandato na prefeitura de Maceió. De acordo com pesquisa Futura Inteligência, contratada pela empresa 100% Cidades e divulgada à EXAME nesta terça-feira, 17, o candidato à reeleição tem 72,2% das intenções de voto. O segundo colocado, o deputado federal Rafael Brito (MDB), registra 11%.

O ex-deputado e ex-vereador Lobão (Solidariedade) aparece com 4,7% das intenções de voto. Pela margem de erro da pesquisa, que é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, Brito e Lobão estão tecnicamente empatados na segunda colocação. Lenilda Luna (UP) pontua com 2,4%, também em empate com o candidato do Solidariedade.

Essa é a segunda pesquisa do instituto sobre a corrida eleitoral em Maceió. Na anterior, divulgada em 14 de agosto, foram testados dois cenários. No segundo, com os mesmos nomes do estudo atual, JHC tinha 69% das intenções de voto, uma oscilação positiva de três pontos percentuais, mas dentro da margem de erro. Lenilda aparecia com 7,8%, uma queda de cinco pontos percentuais. Rafael Brito, que tinha 6,1%, cresceu cinco pontos. Lobão oscilou positivamente ao passar de 2,2% para 4,7% das intenções de voto.

Intenções de voto em Maceió:

JHC (PL): 72,2%

Rafael Brito (MDB): 11,0%

Lobão (Solidariedade): 4,7%

Lenilda Luna (UP): 2,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 4,1%

NS/NR/Indeciso: 5,6%

Segundo turno

A Futura Inteligência também testou três cenários de segundo turno. Nos dois em que é mencionado, JHC seria reeleito com pelo menos 75% das intenções de voto. Rafael Brito venceria Lobão por 50,4% a 15,7%.

Cenário 1:

JHC: 75,3%

Rafael Brito: 15,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,8%

NS/NR/Indeciso: 3,5%

Cenário 2:

JHC: 83,0%

Lobão: 9,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,4%

NS/NR/Indeciso: 2,0%

Cenário 3:

Rafael Brito: 50,4%

Lobão: 15,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 29,4%

NS/NR/Indeciso: 4,4%

Rejeição

A Futura Inteligência também consultou os eleitores sobre quais candidatos à prefeitura da capital alagoana eles não votariam de jeito nenhum. Lobão é o mais rejeitado, citado por 51,4%. Já o atual prefeito tem a menor rejeição de 8,4%.

Lobão: 51,4%

Rafael Brito: 26,3%

Rony Camelinho: 21,3%

Lenilda Luna: 20,8%

Nina Tenorio: 17,3%

JHC: 8,4%

Não rejeita ninguém: 4,6%

Rejeita todos: 2,9%

NS/NR: 8,5%

A pesquisa foi registrada no TSE como AL-09657/2024 e realizou 600 entrevistas entre os dias 11 e 13 de setembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.