Pesquisa realizada pela empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, divulgada à EXAME nesta terça-feira, 13, indica que o atual prefeito João Henrique Caldas, o JHC (PL), lidera com 65,5% das intenções de voto a corrida eleitoral de Maceió. O pré-candidato à reeleição possui uma vantagem expressiva sobre o segundo colocado, Rafael Brito (MDB), que pontua com 5,3%.

Pela margem de erro da pesquisa, que é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, há um empate técnico entre Brito e os pré-candidatos Davino Filho (PP), com 4,3%; Lenilda Luna (UP), que marca 3,3% e Lobão (Solidariedade), com 1,2% dos votos.

Intenções de voto em Maceió

JHC (PL): 65,5%

Rafael Brito (MDB): 5,3%

Davino Filho (PP): 4,3%

Lenilda Luna (UP): 3,3%

Lobão (Solidariedade): 1,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 7,1%

Indecisos: 13,3%

Cenário 2:

JHC (PL): 69%

Lenilda Luna (UP): 7,8%

Rafael Brito (MDB): 6,1%

Lobão (Solidariedade): 2,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 7,6%

Indecisos: 7,2%

Atual prefeito tem menor rejeição

A Futura Inteligência também consultou os eleitores sobre quais candidatos à prefeitura da capital alagoana eles não votariam de jeito nenhum. Lobão é o mais rejeitado, com 60,5%, seguido por Lenilda Luna, com 20,9%, e Rafael Brito, com 19,8%. JHC tem uma das menores rejeições, com 9,8%, reforçando sua vantagem na disputa.

Na pesquisa, os entrevistados também apontaram que a saúde deve ser a prioridade do próximo prefeito de Maceió. A área foi citada por 46,3% dos eleitores, seguida pela educação, com 35,3%, e a segurança pública, com 16%.

Perfil dos entrevistados e transferência de voto

A maioria dos eleitores que responderam à pesquisa não tem preferência política (52,3%). Outros 33,6% identificaram-se com a direita, enquanto 7,6% se consideram de esquerda. Os de centro somaram 2,3% e 4,2% disseram que não sabem ou não quiseram responder.

A influência do Executivo federal e estadual nas eleições deste ano também foi avaliada. Nesse sentido, 31,0% responderam que votariam com certeza em um candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), enquanto 20,9% confirmaram que votariam em um candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em Maceió, o governo do presidente Lula é considerado ruim/péssimo por 33,5% da população, mas 32,5% o consideram ótimo/bom. O governador Paulo Dantas (MDB) é bem avaliado por 32,7% e considerado ruim por 34,5%. Ao menos 52,3% dos entrevistados disseram que não votariam em um candidato apoiado por Dantas.

A pesquisa foi registrada no TSE como AL-00876/2024 e realizou 600 entrevistas entre os dias 2 e 5 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.