Como é a cirurgia de catarata que Lula realizará nesta sexta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou, na manhã desta quinta-feira, 29, exames pré-operatórios para uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. O procedimento está marcado para esta sexta-feira, 30, segundo informou a Presidência da República em nota oficial.

O procedimento já é conhecido pelo presidente. Em 2020, Lula passou por uma cirurgia semelhante, também com resultado considerado satisfatório. A catarata é uma condição comum, especialmente com o avanço da idade, e o tratamento cirúrgico costuma apresentar alta taxa de sucesso.

O que é catarata e por que afeta a visão?

A catarata ocorre quando o cristalino, lente natural do olho, perde a transparência. Esse processo provoca visão embaçada, dificuldade para enxergar cores e maior sensibilidade à luz. Em estágios mais avançados, pode comprometer atividades cotidianas, como leitura e direção noturna.

Embora esteja associada principalmente ao envelhecimento, a doença ocular também pode surgir de forma precoce em pessoas com diabetes, hipertensão e obesidade.

Como é feito o diagnóstico de catarata?

O diagnóstico é realizado por um oftalmologista a partir de exames clínicos específicos. Entre os principais estão:

teste de acuidade visual,

exame com lâmpada de fenda para avaliar as estruturas do olho,

análise da retina,

medição da pressão intraocular.

Essas avaliações permitem confirmar a presença da catarata e descartar outras doenças oculares.

Como funciona a cirurgia?

A cirurgia de catarata é considerada rápida e segura. Durante o procedimento, o médico remove o cristalino opaco e o substitui por uma lente intraocular artificial, projetada para permanecer no olho por toda a vida.

A operação é feita com anestesia local e em regime ambulatorial, sem necessidade de internação. A recuperação costuma ser rápida, com retorno gradual às atividades normais nas semanas seguintes. Apesar disso, o acompanhamento médico é essencial para reduzir riscos, como infecções ou inflamações.

Especialistas indicam a cirurgia quando a catarata começa a interferir de forma significativa na rotina do paciente e na qualidade da visão.