Como é a cirurgia de catarata que Lula realizará nesta sexta-feira

17.12.2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião ministerial. Residência Oficial da Granja do Torto. Brasília (DF) - Brasil Foto: Ricardo Stuckert / PR (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)
Redatora
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 19h53.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou, na manhã desta quinta-feira, 29, exames pré-operatórios para uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. O procedimento está marcado para esta sexta-feira, 30, segundo informou a Presidência da República em nota oficial.
O procedimento já é conhecido pelo presidente. Em 2020, Lula passou por uma cirurgia semelhante, também com resultado considerado satisfatório. A catarata é uma condição comum, especialmente com o avanço da idade, e o tratamento cirúrgico costuma apresentar alta taxa de sucesso.
A catarata ocorre quando o cristalino, lente natural do olho, perde a transparência. Esse processo provoca visão embaçada, dificuldade para enxergar cores e maior sensibilidade à luz. Em estágios mais avançados, pode comprometer atividades cotidianas, como leitura e direção noturna.
Embora esteja associada principalmente ao envelhecimento, a doença ocular também pode surgir de forma precoce em pessoas com diabetes, hipertensão e obesidade.
O diagnóstico é realizado por um oftalmologista a partir de exames clínicos específicos. Entre os principais estão:
Essas avaliações permitem confirmar a presença da catarata e descartar outras doenças oculares.
A cirurgia de catarata é considerada rápida e segura. Durante o procedimento, o médico remove o cristalino opaco e o substitui por uma lente intraocular artificial, projetada para permanecer no olho por toda a vida.
A operação é feita com anestesia local e em regime ambulatorial, sem necessidade de internação. A recuperação costuma ser rápida, com retorno gradual às atividades normais nas semanas seguintes. Apesar disso, o acompanhamento médico é essencial para reduzir riscos, como infecções ou inflamações.
Especialistas indicam a cirurgia quando a catarata começa a interferir de forma significativa na rotina do paciente e na qualidade da visão.