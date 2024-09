Com muitos pedidos de resposta e bate-boca, debate em SP é marcado por agressividade

O sexto debate entre os candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo, organizado e transmitido pela TV Gazeta e o UOL nesta terça-feira, 17, começou no mesmo nível em que o anterior terminou: com os participantes trocando acusações, xingamentos e sem nenhuma discussão de proposta. O resultado foi uma "chuva" de direitos de resposta no primeiro bloco, com pelo menos nove solicitações, além de bate-boca entre os candidatos.

No primeiro bloco, os candidatos fizeram perguntas uns aos outros. O deputado Guilherme Boulos (PSOL) iniciou a rodada relembrando a agressão de José Luiz Datena (PSDB) ao influenciador Pablo Marçal (PSOL) e disse que o eleitorado não "merecia esse nível de debate".

Outros candidatos também classificaram o episódio como "lamentável", mas reforçaram que as provocações ultrapassaram os limites.

Datena usou seu tempo para afirmar que não estava feliz com o ocorrido no último encontro, mas que foi ensinado desde criança a "defender a honra da minha família", mas que não "bateria em um covarde duas vezes", se referindo a Marçal.

Marçal, em seguida, declarou que sofreu uma "tentativa de homicídio", pediu perdão à deputada Tabata Amaral (PSB) por declarações envolvendo o pai da candidata e iniciou uma discussão com o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), após afirmar que prenderia o emedebista. Os dois candidatos iniciaram um bate-boca, e a mediadora do debate, a jornalista Amanda Klein, advertiu ambos e ameaçou suspender o programa caso continuassem com o comportamento.

Nunes e Boulos trocaram ataques novamente, assim como no último debate, quando o atual prefeito abordou a opinião do candidato do PSOL sobre políticas de drogas. Tabata e Marina Helena também tiveram um confronto tenso, quando a candidata do Novo acusou a deputada de utilizar jatinhos para visitar seu namorado, o prefeito de Recife, João Campos (PSB). Tabata negou as acusações e afirmou que Marina estava "delirando".

A sequência de ofensas e discussões pessoais ofuscaram completamente qualquer debate relevante de propostas durante o evento.

Segundo bloco: menos tensão, mais propostas

No segundo bloco, os jornalistas direcionaram perguntas aos candidatos sobre temas de interesse da cidade, como mobilidade, assistência social e governabilidade, o que melhorou o nível do embate.

O repórter Willian Kury, da RedeTV!, fez a primeira pergunta para Marina Helena sobre a proposta de tarifa flexível no transporte público, que, segundo especialistas, pode prejudicar os que moram mais longe, que costumam ser os mais pobres.

A candidata do Novo contestou a pergunta, negando que a proposta esteja em seu plano. Segundo ela, a tarifa flexível será aplicada nos horários de pico e reduzida nos horários fora de pico, como ocorre em Santiago, no Chile. O plano principal para a mobilidade, segundo Marina Helena, será o desenvolvimento das periferias.

A jornalista do UOL, Raquel Landim, em seguida, relembrou Datena sobre as conversas para ser vice de Tabata Amaral, que agora está à frente dele nas pesquisas. O apresentador afirmou que não houve traição em se lançar candidato, explicando que as conversas com a campanha do PSB foram feitas por seu partido, e não por ele. “Foi uma honra o convite e, se ela está à frente, é mérito dela”, declarou Datena.

O terceiro a responder foi Guilherme Boulos, questionado por Stella Freitas, da RedeTV!, sobre seu trabalho como relator no Conselho de Ética da Câmara no caso do deputado federal André Janones (Avante-MG). Janones foi investigado por um suposto esquema de "rachadinha", mas o caso foi arquivado pelo colegiado. O deputado do PSOL afirmou que aplicou a mesma jurisprudência que é utilizada pelo Conselho de Ética e que foi usada no caso de parlamentares bolsonaristas acusados pelos eventos de 8 de janeiro.