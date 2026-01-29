Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO
Um conteúdo SBT News

TSE marca julgamento que pode cassar mandato do senador Jorge Seif para a próxima quinta

Parlamentar é acusado de abuso de poder econômico na campanha de 2022; Corte pode manter mandato ou determinar posse de suplente

SBT News
SBT News

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 19h57.

Tudo sobreTSE
Saiba mais

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retoma na próxima quinta-feira, 5, o julgamento que pode levar à cassação do mandato do senador Jorge Seif (PL-SC). O parlamentar é acusado de abuso de poder econômico na campanha eleitoral de 2022, por supostamente utilizar um helicóptero do empresário Luciano Hang e a estrutura das lojas Havan para obter vantagem eleitoral.

O julgamento no TSE teve início em 4 de abril de 2024, com as sustentações orais das defesas, da acusação e do Ministério Público Eleitoral. O processo voltou à pauta no dia 16 do mesmo mês, mas não foi retomado porque o relator do caso, ministro Floriano de Azevedo Marques Neto, se ausentou por motivo de doença na família.

Em 30 de abril, por maioria, o TSE avaliou que não havia provas suficientes para cassar o mandato do senador naquele momento. No entanto, em vez de absolvê-lo, a Corte decidiu converter o julgamento em diligência, determinando a coleta de novas provas para embasar uma decisão definitiva.

Segundo o relator, "o que há é uma prova parcial e precariamente produzida, pois se limita a alguns prefixos de aeronaves, previamente listados e com uma investigação falha quanto aos destinos e períodos". À época, Floriano de Azevedo sugeriu uma nova coleta de provas em Santa Catarina.

Após essa decisão, o então presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, determinou que a Secretaria da Corte enviasse ofícios à empresa de Luciano Hang e a órgãos competentes para que fossem informados todos os prefixos de aeronaves, inclusive alugadas, à disposição do empresário entre 16 de agosto e 2 de outubro de 2022. O prazo para envio das informações foi fixado em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 20 mil em caso de descumprimento.

Com a retomada do julgamento, o TSE pode decidir pela manutenção do mandato de Jorge Seif, com o arquivamento do processo, ou pela cassação, o que levaria à convocação de um dos suplentes ao Senado.

O que disseram as defesas?

Em 2024, quando julgamento foi retomado, a defesa de Seif afirmou que não há testemunhas, perícias ou documentos que comprovem as alegações. Também negou o uso do aparato de imprensa e de aeronaves.

A defesa ainda questionou onde estavam as provas, argumentando que não houve notificação de nenhum aeroporto, pista de pouso ou heliportos em cidades onde parlamentar esteve e que não se constatou a presença de Seif como passageiro.

Já a defesa de Hang declarou ser natural que o empresariado apoie determinados candidatos, mas negou as acusações. Afirmou que o representado buscou, sim, aconselhamento, sobre como prestar solidariedade à campanha, mas seguindo as regras. E disse que o empresário não tem pretensões de ser político.

Acompanhe tudo sobre:TSEAlexandre de MoraesSanta CatarinaSupremo Tribunal Federal (STF)

Mais de Brasil

Como é a cirurgia de catarata que Lula realizará nesta sexta-feira

PF prende suspeito de planejar atentado do Estado Islâmico em São Paulo

Após visitar Bolsonaro, Tarcísio diz que tem 'projeto de longo prazo' em São Paulo

Paraná Pesquisas: Lula é desaprovado por 50,6% e aprovado por 46,4%

Mais na Exame

Brasil

Como é a cirurgia de catarata que Lula realizará nesta sexta-feira

Mundo

Venezuela aprova reforma da política petrolífera para atrair investidores

Esfera Brasil

Acordo com União Europeia abre caminho para agregar valor às exportações de café brasileiro

Pop

'The White Lotus' anuncia novos nomes no elenco da 4ª temporada