PF prende suspeito de planejar atentado do Estado Islâmico em São Paulo

Repórter
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 16h24.
A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quinta-feira, 29 de janeiro, um homem em Bauru, no interior de São Paulo, sob suspeita de planejar um atentado suicida e de manter ligação com o grupo jihadista Estado Islâmico.
"De acordo com as apurações, o investigado encontrava-se em atos preparatórios para a montagem de um colete com explosivos destinado à prática de um atentado terrorista suicida em território nacional", diz o comunicado da PF.
A investigação contou com cooperação do FBI, a polícia federal dos Estados Unidos. Segundo investigadores, há indícios de que o suspeito integrava ou mantinha contato com o Estado Islâmico.
Além do mandado de prisão, agentes cumpriram ordem de busca na residência do suspeito e adotaram medidas para acessar imediatamente dispositivos eletrônicos e registros de comunicação.
As autoridades não informaram, até o momento, quando nem onde o ataque seria executado. A investigação permanece em curso.
"As investigações prosseguem com o objetivo de aprofundar a apuração dos fatos, bem como prevenir a ocorrência de atos que atentem contra a segurança pública e a ordem social".
Embora tenha perdido controle territorial nos últimos anos, o Estado Islâmico continua atuando por meio de células espalhadas por diferentes países. O Brasil, até hoje, não registrou atentados jihadistas em seu território.