PF prende suspeito de planejar atentado do Estado Islâmico em São Paulo

A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quinta-feira, 29 de janeiro, um homem em Bauru, no interior de São Paulo, sob suspeita de planejar um atentado suicida e de manter ligação com o grupo jihadista Estado Islâmico.

"De acordo com as apurações, o investigado encontrava-se em atos preparatórios para a montagem de um colete com explosivos destinado à prática de um atentado terrorista suicida em território nacional", diz o comunicado da PF.

A investigação contou com cooperação do FBI, a polícia federal dos Estados Unidos. Segundo investigadores, há indícios de que o suspeito integrava ou mantinha contato com o Estado Islâmico.

Além do mandado de prisão, agentes cumpriram ordem de busca na residência do suspeito e adotaram medidas para acessar imediatamente dispositivos eletrônicos e registros de comunicação.

As autoridades não informaram, até o momento, quando nem onde o ataque seria executado. A investigação permanece em curso.

"As investigações prosseguem com o objetivo de aprofundar a apuração dos fatos, bem como prevenir a ocorrência de atos que atentem contra a segurança pública e a ordem social".

Embora tenha perdido controle territorial nos últimos anos, o Estado Islâmico continua atuando por meio de células espalhadas por diferentes países. O Brasil, até hoje, não registrou atentados jihadistas em seu território.