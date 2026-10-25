Japão, Malásia e Taiwan: onde Flávio Bolsonaro venceu Lula no exterior

RESUMO ＋ Flávio Bolsonaro (PL) venceu Lula (PT) em seis países da Ásia onde a votação do segundo turno das eleições de 2026 já terminou e os boletins de urna foram divulgados: Japão, Filipinas, Indonésia, Malásia, Tailândia e Taiwan. No Japão, o candidato do PL recebeu 28.538 votos, contra 7.098 do presidente. Os resultados locais antecedem a divulgação da totalização nacional pelo TSE, prevista para começar às 17h deste domingo, 25.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seis países da Ásia onde a votação do segundo turno das eleições de 2026 já terminou e os boletins de urna foram divulgados neste domingo, 25.

O candidato do PL recebeu mais votos no Japão, nas Filipinas, na Indonésia, na Malásia, na Tailândia e em Taiwan. Os números são de boletins de urna de seções eleitorais no exterior, disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Entre os resultados disponíveis, a maior diferença foi registrada no Japão, onde Flávio recebeu 28.538 votos, contra 7.098 de Lula. O senador ficou com 80,08% dos votos válidos, enquanto o presidente obteve 19,92%.

Os dados apresentados abrangem 11 países da Ásia e da Oceania. Lula ficou à frente nos outros cinco: Austrália, China, Coreia do Sul, Nova Zelândia e Singapura.

Em quais países Flávio Bolsonaro venceu Lula?

Flávio Bolsonaro recebeu mais votos em seis dos 11 países com resultados disponíveis. Veja os números registrados nos boletins de urna:

Japão: Flávio Bolsonaro recebeu 28.538 votos (80,08%), contra 7.098 de Lula (19,92%).

Flávio Bolsonaro recebeu 28.538 votos (80,08%), contra 7.098 de Lula (19,92%). Filipinas: Flávio recebeu 39 votos (59,09%), contra 27 de Lula (40,91%).

Flávio recebeu 39 votos (59,09%), contra 27 de Lula (40,91%). Indonésia: Flávio recebeu 23 votos (60,53%), contra 15 de Lula (39,47%).

Flávio recebeu 23 votos (60,53%), contra 15 de Lula (39,47%). Malásia: Flávio recebeu 44 votos (51,76%), contra 41 de Lula (48,24%).

Flávio recebeu 44 votos (51,76%), contra 41 de Lula (48,24%). Tailândia: Flávio recebeu 60 votos (51,72%), contra 56 de Lula (48,28%).

Flávio recebeu 60 votos (51,72%), contra 56 de Lula (48,28%). Taiwan: Flávio recebeu 130 votos (58,04%), contra 94 de Lula (41,96%).

Na Malásia, a diferença foi de apenas três votos. Flávio recebeu 44, contra 41 de Lula, segundo o boletim de urna de Kuala Lumpur. Esse foi o único país que apresentou uma virada entre os candidatos. No primeiro turno, Lula havia levado por 44 votos contra 27 de Flávio Bolsonaro.

Na Tailândia, a diferença foi de quatro votos. Já no Japão, Flávio recebeu 21.440 votos a mais que o presidente.

Por que o resultado aparece antes do brasileiro?

Países da Ásia, Europa e da Oceania estão à frente do Brasil no fuso horário. Na Nova Zelândia, por exemplo, a votação começou às 16h de sábado, 24, pelo horário de Brasília, quando já eram 8h de domingo no horário local.

O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois de seu encerramento. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos recebidos no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.

No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.

Os boletins do exterior integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. No segundo turno, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos na totalização nacional.

Eleições 2026: acompanhe a apuração do segundo turno

A apuração do segundo turno das eleições de 2026 poderá ser acompanhada em tempo real pela EXAME a partir das 17h deste domingo.

A cobertura também está disponível no hub de eleições da EXAME, com notícias sobre a votação e os resultados.